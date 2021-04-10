Новости Украины: возле границы заметили военную технику, а Резников уверен, что войны с РФ не будет

Возле украинской границы заметили перемещение колонны российских БТРов, но министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников уверен, что что широкомасштабной войны с Россией не будет.

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