Новини України: біля кордону помітили військову техніку, а Резніков впевнений, що війни з РФ не буде
Біля українського кордону помітили переміщення колони російських БТРів, але міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков впевнений, що що широкомасштабної війни з Росією не буде.
У суботу, 10 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
На окупованій території Молдови в Придністров'ї помітили переміщення колони російських БТРів. Кадри були зняті в районі аеропорту "Тирасполь".
Олексій Резніков вважає, що Україна не ведеться на провокації Росії на Донбасі і широкомасштабної війни не буде, хоча Кремль і намагається створити паніку серед суспільства на цей рахунок.
Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів, що в Україні багатьох пацієнтів з коронавірусом госпіталізують через те, що їх залікували антибіотиками. Він зазначив, що у них в країні за таке посадили б в тюрму.
Віцепрем'єр Олексій Резніков однією фразою розвінчав фейк пропагандистів про вбивство хлопчика на Донбасі. За його словами, українські військові ніяк не могли вбити п'ятирічну дитину на окупованій території за допомогою безпілотника, тому що жоден такий апарат не здатний залетіти так далеко.
В Україні з січня 2022 відбудеться черговий етап підвищення вимог для отримання пенсії в 60 років. В результаті частина українців залишиться без виплат.