Новости Украины: власти заговорили о продлении карантина и строительстве космодрома
В Украине 10 мая попрощались еще с двумя погибшими на Донбассе воинами ВСУ. Так, в Кривом Роге Днепропетровской области провели в последний путь бойца 93-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Товчигречку, а на Полтавщине – 53-й отдельной ОМБр Юрия Опришко.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране действие адаптивного карантина из-за коронавируса, вероятно, продолжат до августа. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:
На трассе Киев – Чоп 9 мая произошло ужасное ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi, в результате которого погибла целая семья. В частности, на месте аварии скончались водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын. Несмотря на принятые реанимационные меры, через несколько часов в больнице остановилось сердце и жены водителя Audi.
В сети начали распространяться видео, как в Одессе в День победы над нацизмом некоторые люди намеренно провоцировали, выкрикивая из толпы антиукраинские лозунги: "Слава Новороссии", "Одесса – российский город" и другие.
Служба безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" на Донбассе. Боевик пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения.
В Днепре 14-летняя девочка впала в кому из-за алкогольного отравления. В то же время похожий инцидент произошел в Одесской области – там водкой отравился 6-летний мальчик.
В Украине в ближайшее время могут кардинально повысить цены на алкоголь. Стоимость бутылки, согласно проекту, увеличится на 10 грн. Чиновники считают, что такое подорожание поможет снизить долю контрафакта.
Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина планирует построить свой космодром и вступить в Европейское космическое агентство.