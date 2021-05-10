Новости Украины: власти заговорили о продлении карантина и строительстве космодрома

В Украине 10 мая попрощались еще с двумя погибшими на Донбассе воинами ВСУ. Так, в Кривом Роге Днепропетровской области провели в последний путь бойца 93-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Товчигречку, а на Полтавщине – 53-й отдельной ОМБр Юрия Опришко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране действие адаптивного карантина из-за коронавируса, вероятно, продолжат до августа. OBOZREVATEL подготовил подборку последних важных новостей:

На трассе Киев – Чоп 9 мая произошло ужасное ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi, в результате которого погибла целая семья . В частности, на месте аварии скончались водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын. Несмотря на принятые реанимационные меры, через несколько часов в больнице остановилось сердце и жены водителя Audi.

В сети начали распространяться видео, как в Одессе в День победы над нацизмом некоторые люди намеренно провоцировали, выкрикивая из толпы антиукраинские лозунги: "Слава Новороссии", "Одесса – российский город" и другие.