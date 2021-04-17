Новости Украины: в России задержали украинского консула и перебросили технику к Черному морю
В субботу, 17 апреля, в МИД Украины задержание консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге назвали провокацией и заявили, что в ответ будет выслан старший дипломат посольства России в Киеве.
Тем временем, из Чехии высылают 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:
Украина высылает российского дипломата в ответ на задержание консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге.
МИД Чехии объявило о высылке 18 дипломатов России. Их подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов и работе на российские спецслужбы.
В России заявили о проведении учений над Черным морем. В этот регион переброшены более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.
Умер известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский. До последнего дня он продолжал работать над книгой о Тарасе Шевченко.
В Лондоне прошла церемония прощания с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, который умер в возрасте 99 лет.
Всех украинцев с 1 мая переведут на новые тарифы на газ.
ПриватБанк вскоре могут продать. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Украина должна получить от Запада современное вооружение и стать членом НАТО, иначе будет поднят вопрос о восстановлении ядерного статуса, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.