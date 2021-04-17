Новости Украины: в России задержали украинского консула и перебросили технику к Черному морю

В субботу, 17 апреля, в МИД Украины задержание консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге назвали провокацией и заявили, что в ответ будет выслан старший дипломат посольства России в Киеве.

Тем временем, из Чехии высылают 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL: