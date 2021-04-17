Украина может возобновить ядерный статус? Почему это решение навредит стране, но не защитит от России

Украина должна получить от Запада современное вооружение и стать членом НАТО, иначе будет поднят вопрос о восстановлении ядерного статуса, заявил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk посол Украины в Германии Андрей Мельник. Казалось бы, на первый взгляд, такое заявление в стиле "перемога" в Киеве должны были бы только поприветствовать, но на самом деле оно чуть не вызвало дипломатический скандал.

Может ли Украина восстановить свой ядерный статус и чем закончатся такие попытки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Теперь по порядку. Данное заявление посла Мельника напоролось на жесткую критику в дипломатических кругах Украины. Мол, такие вопросы не входят в компетенцию оценок дипломатов, это зона ответственности только руководства страны. Официально этот тезис в комментарии OBOZREVATEL подтвердил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Такие вопросы не входят в компетенцию посла и концентрироваться только на ядерном статусе, который на самом деле требует масштабных программ, организации безопасности на этапе подготовки, не нужно. Это точно не та тема, которую сейчас нужно раскручивать", – сказал он.

Нынешние руководители Министерства иностранных дел отказались комментировать заявление подопечного, но из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что от него там точно не восторге. Мы пытались связаться с послом Мельником, однако в пресс-служба Посольства Украины в Берлине заверили, что его плотный график не позволяет дать отдельный комментарий.

По состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире, который унаследовала после распада СССР: 1 272 стратегические ядерные боеголовки, более 2 500 единиц тактического ядерного оружия. Это вызывало беспокойство как у украинской власти, так и в мире, сказал на недавнем форуме Arria профессор Джорджтаунского университета, ведущий эксперт по вопросам национальной и международной безопасности доктор Филипп Карбер;

В 1994 году Украина ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия, таким образом отказавшись от него в обмен на гарантии по защите суверенитета. Они были нагло нарушены Россией в марте 2014 года;

Полностью ядерного статуса Украина лишилась 2 июня 1996 года, когда когда вывезли последнюю боеголовку;

Все вооружение переправили на территорию России. Взамен Украина получила ядерное топливо для атомных электростанций, которое вернулось после переработки ракет;

Окончательную точку в безъядерном статусе Украины поставили в 2001 году, ликвидировав последнюю шахтно-пусковую установку межконтинентальных твердотопливных ракет СС-24;

Первый президент Украины Леонид Кравчук утверждает, что мы не могли не подписать договор о ядерном разоружении из-за опасности ракет и ядерных боеголовок, срок эксплуатации которых заканчивался в 1997 году. Это был фактический момент их смерти, они становились опасными, а ядерная линия производства стоила около 55 миллиардов долларов.

"Мы должны были или избавиться от них, или же заменить сами боеголовки. Украина их не производила и не производит, они делались в России. Продаж или поставок не было, это же ядерное оружие. Поэтому иного решения, чем отдать их – в то время не было", – заверил политик OBOZREVATEL.

По его словам, тезисы, что нам следовало бы оставить ядерное оружие и тогда Россия боялась бы вести себя так, как сейчас, "это мнения людей, которые не знают сути истории становления ядерных боеголовок в Украине. Тем более, что государство было стороной подписания договора о разоружении и должно было выполнить взятые на себя обязательства".

Бывший министр ядерной безопасности Украины Юрий Костенко добавил, что в те времена Украина полностью двигалась по российскому сценарию, согласно которому передала ей все ядерные боеголовки. Их уничтожение не контролировала ни Украина, ни международное сообщество. Мало того официальный Киев еще и полностью профинансировал этот процесс из собственного бюджета.

"США предоставили техническую помощь в сумме 300 миллионов долларов, а мы потратили намного больше. Но самое жуткое в теме нашего ядерного разоружения, а точнее разорения, – мы остались один на один с агрессором. Вот и имеем, что имеем", – подчеркнул политик.

Однозначно нет – убеждены эксперты, которых опросил OBOZREVATEL. Об этом говорил и президент Владимир Зеленский. По его словам, этого не стоит делать хоть бы потому, чтобы "не превращаться из людей в зверей, должна победить цивилизация".

Но дело даже не в моральных ценностях, а законодательных. По словам Костенко, Украина взяла на себя юридические и международные обязательства быть безъядерной державой. Это означает, что любые дальнейшие попытки, в том числе и политические заявления по восстановлению ядерного статуса, могут обернуться для Украины потерей части поддержки западных партнеров. В том числе ЕС.

"Все может завершиться международными санкциями, которые сейчас действуют против Ирана и Северной Кореи и других, кто пытается заниматься разработкой и приобретением ядерного оружия. Кроме этого, нужно иметь полный цикл изготовления ядерного топлива, построить завод по обогащению урана и плутония. А это десятки миллиардов долларов и технологии. А за счет чего, когда мы на танк не можем выделить деньги. Не говорю о чисто формальных вещах, сколько законов придется изменить Украине, чтобы реанимировать ядерный процесс", – подытожил Костенко.

Вопрос восстановления ядерного статуса решается не на уровне политических деклараций, а на уровне консенсуса людей и политического класса. А это уже представляет риски", – добавил Климкин.

"Нам нужно пользоваться всем, чтобы защищаться и защищать нашу государственность. Мир вокруг меняется, есть очень много средств и инструментов, как это можно делать (кроме восстановления ядерного статуса. – ред.)", – подытожил бывший министр.

Итак, судя по всему, Украине лучше начать жить будущим, а не оглядываться на прошлое и сожалеть о том, чего не вернешь. Как, например, безъядерный статус. Призывы в стиле "ура-перемога", какими мы были бы сильными, обладая ядерным оружием – это одно, а вот могла ли Украина удерживать ядерный потенциал? Профильные эксперты не берутся однозначно утверждать, что да. Тем более, не имея доступа к "ядерной инфраструктуре". Сейчас же приоритетом для страны должны стать вооруженные силы и получения Плана действий на членство в НАТО.