Новости Украины: в Киеве прошел Крестный ход, а Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ

В Украине во вторник, 27 июля, своей должности лишился главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Кроме того, президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ, а в Киеве из-за массового Крестного хода РПЦ в Украине (УПЦ МП) случился коллапс в метро.

Об этих и других важных событиях вторника – читайте в подборке главных новостей дня от OBOZREVATEL:

По решению главы украинского государства Руслан Хомчак уходит с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины . Его должность будет занимать Валерий Залужный, который является командующим Оперативного командования "Север".

В Киеве прошли мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Несмотря на то, что основные действия были запланированы на 13:00, правоохранители перекрыли центр столицы еще в 6:00. На улицы вышли толпы верующих, движение было затруднено. Как это было – читайте по ссылке.

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