Новости Украины: в Киеве прошел Крестный ход, а Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ
В Украине во вторник, 27 июля, своей должности лишился главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Кроме того, президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ, а в Киеве из-за массового Крестного хода РПЦ в Украине (УПЦ МП) случился коллапс в метро.
Об этих и других важных событиях вторника – читайте в подборке главных новостей дня от OBOZREVATEL:
По решению главы украинского государства Руслан Хомчак уходит с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Его должность будет занимать Валерий Залужный, который является командующим Оперативного командования "Север".
В Киеве прошли мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Несмотря на то, что основные действия были запланированы на 13:00, правоохранители перекрыли центр столицы еще в 6:00. На улицы вышли толпы верующих, движение было затруднено. Как это было – читайте по ссылке.
В Службе безопасности Украины произошли кадровые перестановки. Они коснулись заместителей главы спецслужбы Ивана Баканова.
В оккупированном Россией Крыму тем временем из-за проблем с двигателем пришлось совершить экстренную посадку пассажирскому самолету Boeing. На его борту находилось 165 человек.
Суд в Литве отказал блогеру Анатолию Шарию в апелляции на решение, которым его лишили статуса беженца, сообщил юрист Марк Фейгин. Заявляется, что теперь Шарию придется покинуть Европейский Союз.
Нашему изданию стали известны подробности убийства 24-летней Ангелины Омельченко, которое произошло в Полтавской области. По подозрению в совершении преступления задержан ее муж Алексей Белоусов. Пара очень рано поженилась и стала родителями двух детей, но сумасшедшая любовь обернулась трагедией.