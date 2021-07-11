Новости Украины: в "Борисполе" застрял рейс в Батуми, а Закарпатье ушло под воду после ливня
В международном аэропорту Борисполь несколько раз переносили рейс в Батуми, Грузия. Авиакомпания-перевозчик YanAir на связь не выходила, а туристы ждали с 7:30 утра 10 июля и не могли забрать свой багаж.
В воскресенье, 11 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
Раховский район на Закарпатье днем 10 июля накрыли сильные ливни, которые привели к поднятию уровня воды в местных реках. Стихия повлекла за собой паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы.
Украинцы летом 2022-го должны будут заплатить налоги за свои квартиры и дома, ставка при этом увеличится. Отмечается, что размер налога привязан к минимальной зарплате.
Украинский журналист-международник и корреспондент издания "Укринформ" Андрей Лавренюк умер в Страсбурге во Франции. Его уход – тяжелая потеря для отечественной журналистики.
Жители первого города в Украине смогли свободно получить прививку против коронавируса вакциной производства Pfizer & BioNTech. Препаратом из локальным названием Comirnaty 10 июля вакцинировали более тысячи человек.
На Новоирпинской трассе в Киеве 10 июля произошло ДТП, в котором две легковушки столкнулись лоб в лоб. Одна из них перевернулась на крышу. В результате аварии пострадали дети.
В Украине из-за роста минимальной зарплаты минимальная пенсия для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу, увеличится. Насколько вырастут выплаты, читайте по ссылке.