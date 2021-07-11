Новости Украины: в 'Борисполе' застрял рейс в Батуми, а Закарпатье ушло под воду после ливня

В международном аэропорту Борисполь несколько раз переносили рейс в Батуми, Грузия. Авиакомпания-перевозчик YanAir на связь не выходила, а туристы ждали с 7:30 утра 10 июля и не могли забрать свой багаж.

В воскресенье, 11 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

Раховский район на Закарпатье днем 10 июля накрыли сильные ливни, которые привели к поднятию уровня воды в местных реках. Стихия повлекла за собой паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы .

Украинцы летом 2022-го должны будут заплатить налоги за свои квартиры и дома, ставка при этом увеличится. Отмечается, что размер налога привязан к минимальной зарплате.

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