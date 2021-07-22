Новости Украины: требования Германии по Донбассу и Одесса под водой

В четверг, 22 июля, Одесса оказалась затопленной после проливного дождя, который шел всю ночь, а сайт Олимпийских игр в Токио допустил ошибку геополитического значения.

OBOZREVATEL собрал главные события этого дня, чтобы напомнить о них нашим читателям. Так, среди прочих новостей, наиболее заметными стали такие:

Германия потребовала от Украины принять "формулу Штайнмайера". Это значит "сначала выборы на Донбассе – потом контроль над границей", однако в заявленном письме ничего не указано о выводе российских войск с оккупированной территории на время референдума.

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Украина везет на Олимпиаду в Токио меньше всего спортсменов в истории. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт обозначил две причины этого неприятного факта.

В свою очередь, в самом Токио модераторы сайта Олимпиады "отделили" от Украины временно оккупированный Крым.

Директор гимназии в Запорожье устроила пьяные разборки. Она обвинила полицейских в изнасиловании, когда они остановили ее супруга во время вождения автомобиля в нетрезвом виде.