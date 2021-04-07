Новости Украины: страна стала первой в Европе по статистике COVID-19, а ТКГ провела экстренное заседание по Донбассу

Дарья Дурова Общество 20:57, 7.04.2021 Обновлено: 21:10, 7.04.2021

В Украине в среду, 7 апреля, провели экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а по количеству новых случаев и смертей от COVID-19 за прошедшие сутки наша страна стала первой в Европе.

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