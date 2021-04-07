Новини України: країна стала першою в Європі за статистикою COVID-19, а ТКГ провела екстрене засідання щодо Донбасу

Дар'я Дурова Суспільство 20:57, 7.04.2021 Оновлено: 21:10, 7.04.2021

В Україні в середу, 7 квітня, провели екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а за кількістю нових випадків і смертей від COVID-19 за минулу добу наша країна стала першою в Європі.

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