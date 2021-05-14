Новости Украины: СБУ назвала организатора обстрела '112 Украина', а в СНБО ввели санкции против преступников

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда преступников и принял ряд других решений; СБУ объявила подозрение экс-нардепу Семену Семенченко в организации обстрела телеканала "112 Украина"; а "слуги народа" соберутся для решения кадровых вопросов после того, как два министра написали заявления об увольнении.

Также в Украине начали отмечать День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны; уволился судья, который помог избежать ответственности за пьяное вождение 20-летней студентке Анастасии Константиновой; в Николаеве убили известного краеведа и кандидата исторических наук; а президент РФ отреагировал на избрание меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

О главных событиях в Украине и вокруг нашей страны за 14 мая читайте в подборке OBOZREVATEL.

В пятницу, 14 мая, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось экстренное заседание Совета безопасности и национальной обороны (СНБО). На нем в частности была принята Стратегия развития кибербезопасности и применены персональные санкции против преступников.

Служба безопасности Украины объявила бывшему нардепу Семену Семенченко подозрение в организации обстрела телеканала "112 Украина", который произошел в июле 2019 года. Кроме него, к теракту причастны двое участников подчиненного Семенченко вооруженного формирования.

Фракция "Слуги народа" проведет новое заседание, начало которого назначено на 19:00 понедельника, 17 мая. Основной темой должны стать кадровые вопросы. В то же время заявления об увольнении по собственному желанию написали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В Украине 14 мая впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. В то же время президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении государственных стипендий праведникам мира.