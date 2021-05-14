Новости Украины: СБУ назвала организатора обстрела "112 Украина", а в СНБО ввели санкции против преступников
Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда преступников и принял ряд других решений; СБУ объявила подозрение экс-нардепу Семену Семенченко в организации обстрела телеканала "112 Украина"; а "слуги народа" соберутся для решения кадровых вопросов после того, как два министра написали заявления об увольнении.
Также в Украине начали отмечать День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны; уволился судья, который помог избежать ответственности за пьяное вождение 20-летней студентке Анастасии Константиновой; в Николаеве убили известного краеведа и кандидата исторических наук; а президент РФ отреагировал на избрание меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
О главных событиях в Украине и вокруг нашей страны за 14 мая читайте в подборке OBOZREVATEL.
В пятницу, 14 мая, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось экстренное заседание Совета безопасности и национальной обороны (СНБО). На нем в частности была принята Стратегия развития кибербезопасности и применены персональные санкции против преступников.
Служба безопасности Украины объявила бывшему нардепу Семену Семенченко подозрение в организации обстрела телеканала "112 Украина", который произошел в июле 2019 года. Кроме него, к теракту причастны двое участников подчиненного Семенченко вооруженного формирования.
Фракция "Слуги народа" проведет новое заседание, начало которого назначено на 19:00 понедельника, 17 мая. Основной темой должны стать кадровые вопросы. В то же время заявления об увольнении по собственному желанию написали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В Украине 14 мая впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. В то же время президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении государственных стипендий праведникам мира.
Судья Владимир Карабань, который помог избежать ответственности за пьяное вождение 20-летней студентке Анастасии Константиновой, оскандалившейся своими высказываниями про русского рэпера Басту, решил уйти с должности. Высший совет правосудия (ВРП) рассмотрит этот вопрос на заседании 27 мая.
В Николаеве убили известного местного краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Тело с ножевыми ранениями нашли утром, 14 мая.
Президент РФ Владимир Путин сказал, что Украину превращают в антипода России. По его словам, в нашей стране началась зачистка политического поля. Таким образом он прокомментировал домашний арест нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.