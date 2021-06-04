Новости Украины: СНБО и Зеленский обсудили закон об олигархах, в Киеве поймали криминального авторитета

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в пятницу, 4 июня, состоялось новое заседание СНБО, а президент Владимир Зеленский обратился к олигархам, призвав их строить свой бизнес по правилам. Кроме того, в Киеве задержали бывшего правоохранителя и криминального авторитета "Бубу".

В течение суток произошли и другие важные и интересные для страны события. OBOZREVATEL собрал для своих читателей подборку главных новостей дня:

  • Президент Зеленский записал видеообращение по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны. Он заявил, что вопрос об олигархах может быть вынесен на референдум, а также обратился к "акулам бизнеса" и призвал их принять новые правила.

  • В СНБО в пятницу рассмотрели восемь вопросов, среди которых – усиление сотрудничества с НАТО, укрепление границы с Крымом, выселение чиновников с госдач и борьба с олигархами. Анонсированных СМИ "сенсаций" о санкциях против нардепов и российских артистов не произошло. Детальнее о заседании можно почитать тут.

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