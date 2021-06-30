Новости Украины: Путину ответили на 'братской' народ, а в Киев доставили раненых воинов

В военный госпиталь Киева бортом доставили раненых украинских воинов. В тот же день Кулеба ответил на слова Путина о "братском" народе. Вместе с тем президент России оценил вероятность встречи с Зеленским и заговорил о "внешнем" влиянии.

Кроме того, 30 июня состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

В Центральный военный госпиталь в Киеве бортом Воздушных сил ВСУ доставили украинских воинов. Военнослужащих эвакуировали из клиники в Днепре, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Украинцы и россияне – это разные народы, и между ними пропасть, за которую ответственен президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на слова Путина о "братском" народе.

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Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пока Украина отдана "под внешнее управление". Также он сравнил действия Киева с применением оружия массового поражения.

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