Новости Украины: Путину ответили на "братской" народ, а в Киев доставили раненых воинов

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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Новости Украины: Путину ответили на 'братской' народ, а в Киев доставили раненых воинов

В военный госпиталь Киева бортом доставили раненых украинских воинов. В тот же день Кулеба ответил на слова Путина о "братском" народе. Вместе с тем президент России оценил вероятность встречи с Зеленским и заговорил о "внешнем" влиянии.

Кроме того, 30 июня состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

  • В Центральный военный госпиталь в Киеве бортом Воздушных сил ВСУ доставили украинских воинов. Военнослужащих эвакуировали из клиники в Днепре, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

  • Украинцы и россияне – это разные народы, и между ними пропасть, за которую ответственен президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на слова Путина о "братском" народе.

Видео дня

  • В одном из районов Киева группа ребят якобы напала и избила известного участника антимайдана в 2014 году Гната Кромского по прозвищу "Топаз". Из-за инцидента ему понадобилась помощь медиков.

  • На Азовском побережье на Арабатской Стрелке появляется все больше медуз. В сети туристы жалуются на морской отдых в Украине, ведь людей раздражают морские блохи, грязное море и заоблачные цены.

  • Блогерша из Киева, известная в TikTok под ником Di.rubens (Таисия Онацкая-Маламан), которая ранее назвала Россию любимой страной и попала в базу "Миротворец", потеряла контракт с компанией ASUS из-за своих пророссийских высказываний. Всемирно известный бренд решил прекратить сотрудничество с девушкой.