Новости Украины: Путину ответили на "братской" народ, а в Киев доставили раненых воинов
В военный госпиталь Киева бортом доставили раненых украинских воинов. В тот же день Кулеба ответил на слова Путина о "братском" народе. Вместе с тем президент России оценил вероятность встречи с Зеленским и заговорил о "внешнем" влиянии.
Кроме того, 30 июня состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:
В Центральный военный госпиталь в Киеве бортом Воздушных сил ВСУ доставили украинских воинов. Военнослужащих эвакуировали из клиники в Днепре, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.
Украинцы и россияне – это разные народы, и между ними пропасть, за которую ответственен президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на слова Путина о "братском" народе.
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пока Украина отдана "под внешнее управление". Также он сравнил действия Киева с применением оружия массового поражения.
Супруги погибли, гася пожар, а дети чудом остались живы. Трагедия произошла возле города Прилуки Черниговской области.
В Киеве женщина умерла за рулем своего автомобиля. Трагедия произошла на проспекте Владимира Маяковского, 32 в Деснянском районе.
В одном из районов Киева группа ребят якобы напала и избила известного участника антимайдана в 2014 году Гната Кромского по прозвищу "Топаз". Из-за инцидента ему понадобилась помощь медиков.
На Азовском побережье на Арабатской Стрелке появляется все больше медуз. В сети туристы жалуются на морской отдых в Украине, ведь людей раздражают морские блохи, грязное море и заоблачные цены.
Блогерша из Киева, известная в TikTok под ником Di.rubens (Таисия Онацкая-Маламан), которая ранее назвала Россию любимой страной и попала в базу "Миротворец", потеряла контракт с компанией ASUS из-за своих пророссийских высказываний. Всемирно известный бренд решил прекратить сотрудничество с девушкой.