Новости Украины: последний "красный" регион смягчит карантин, а Тищенко грозит наказание от "слуг"
В Украине в пятницу, 7 мая, приняли решение вывести последнюю область из "красной" зоны, а в РФ выпустили из колонии украинского политзаключенного крымчанина Алексея Чирния.
В течение суток произошли и другие значимые события. О главных из них – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:
В Подольском районе Киева двое парней 1997 и 2002 годов рождения избили и заживо сожгли 41-летнего мужчину. Они якобы отомстили бездомному за то, что тот оскорбил ребенка.
Политсовет "Слуги народа" в мае планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть поведение нардепа Николая Тищенко, который устроил вечеринку в день рождения жены в период локдауна. Его может ожидать новое наказание – лишение права голоса.
Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия, дочь судьи Печерского райсуда Киева и бывшего офицера СБУ, встала на защиту российского рэпера Басты (Василия Вакуленко). Девушка записала скандальное видео, заявив, что Украине не удастся вернуть оккупированный Крым.
Политзаключенного Чирния, который провел семь лет в российских тюрьмах, освободили из исправительной колонии строгого режима №15 в Батайске Ростовской области. Его сразу же этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации.
В Сумской области с субботы, 8 мая, отменяют карантинные ограничения "красной" зоны и она сразу перейдет в "желтую" с действием определенных запретов. В Украине больше не останется ни одного "красного" региона.
В Кременчуге Полтавской области 10 мая попрощаются с воином Вооруженных сил Украины Юрием Опрышко, умершим вследствие пулевого ранения в голову, которое получил в зоне проведения Операции Объединенных сил.
В сети супермаркетов "АТБ-Маркет" продавали печенье польского производителя Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos с опасным для здоровья пальмовым маслом с 3-MCPD. Всего в сети по всей стране торговали двумя видами печенья от этой фирмы. Заявляется, что оба изъяли из оборота.