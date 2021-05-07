Новости Украины: последний "красный" регион смягчит карантин, а Тищенко грозит наказание от "слуг"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1 минута
81
Последние новости Украины

В Украине в пятницу, 7 мая, приняли решение вывести последнюю область из "красной" зоны, а в РФ выпустили из колонии украинского политзаключенного крымчанина Алексея Чирния.

В течение суток произошли и другие значимые события. О главных из них – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:

  • В Кременчуге Полтавской области 10 мая попрощаются с воином Вооруженных сил Украины Юрием Опрышко, умершим вследствие пулевого ранения в голову, которое получил в зоне проведения Операции Объединенных сил.

  • В сети супермаркетов "АТБ-Маркет" продавали печенье польского производителя Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos с опасным для здоровья пальмовым маслом с 3-MCPD. Всего в сети по всей стране торговали двумя видами печенья от этой фирмы. Заявляется, что оба изъяли из оборота.

Украинаобзор СМИновости