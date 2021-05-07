Новости Украины: последний "красный" регион смягчит карантин, а Тищенко грозит наказание от "слуг"

В Украине в пятницу, 7 мая, приняли решение вывести последнюю область из "красной" зоны, а в РФ выпустили из колонии украинского политзаключенного крымчанина Алексея Чирния.

В течение суток произошли и другие значимые события. О главных из них – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:

В Подольском районе Киева двое парней 1997 и 2002 годов рождения избили и заживо сожгли 41-летнего мужчину . Они якобы отомстили бездомному за то, что тот оскорбил ребенка.

Политсовет "Слуги народа" в мае планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть поведение нардепа Николая Тищенко, который устроил вечеринку в день рождения жены в период локдауна. Его может ожидать новое наказание – лишение права голоса.

Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия, дочь судьи Печерского райсуда Киева и бывшего офицера СБУ , встала на защиту российского рэпера Басты (Василия Вакуленко). Девушка записала скандальное видео, заявив, что Украине не удастся вернуть оккупированный Крым.

Политзаключенного Чирния, который провел семь лет в российских тюрьмах , освободили из исправительной колонии строгого режима №15 в Батайске Ростовской области. Его сразу же этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации.

В Сумской области с субботы, 8 мая, отменяют карантинные ограничения "красной" зоны и она сразу перейдет в "желтую" с действием определенных запретов. В Украине больше не останется ни одного "красного" региона.