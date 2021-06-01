Новости Украины: Кабмин анонсировал перепись населения, а Зеленский дал интервью немецкому СМИ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине во вторник, 1 июня, анонсировали перепись населения – без бумажных анкет, но с использованием современных технологий, – а Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса CoronaVac, используемую в том числе и в нашей стране.

В течение суток произошли и другие интересные и важные события. OBOZREVATEL собрал главные новости дня в одном материале:

  • Президент Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он высказался о "Северном потоке-2", запасном плане вступления в НАТО, а также заявил, что Россия укрепляет военные позиции на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Кроме того, украинский лидер сказал, когда может начаться полномасштабная война с РФ.

  • В Украине впервые с 2001 года проведут перепись населения. Кабинет министров вместе с Институтом демографии и социальных исследований и Государственной службой статистики готовятся провести масштабные опросы украинцев в 2023-м.

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