Новости Украины: Кабмин анонсировал перепись населения, а Зеленский дал интервью немецкому СМИ

В Украине во вторник, 1 июня, анонсировали перепись населения – без бумажных анкет, но с использованием современных технологий, – а Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса CoronaVac, используемую в том числе и в нашей стране.

В течение суток произошли и другие интересные и важные события. OBOZREVATEL собрал главные новости дня в одном материале:

Президент Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung . Он высказался о "Северном потоке-2", запасном плане вступления в НАТО, а также заявил, что Россия укрепляет военные позиции на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Кроме того, украинский лидер сказал, когда может начаться полномасштабная война с РФ.

В Украине впервые с 2001 года проведут перепись населения. Кабинет министров вместе с Институтом демографии и социальных исследований и Государственной службой статистики готовятся провести масштабные опросы украинцев в 2023-м.

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ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину CoronaVac , которую разработала китайская компания Sinovac. Заявляется, что препарат соответствует международным стандартам безопасности и эффективности.

В Одессе пропал первый заместитель командира – начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков . В 6:30 утра он буднично отправился на работу, но в свою часть так и не прибыл.

В Киеве блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" вместе с компанией устроила разгром в номере отеля на улице Богдана Хмельницкого, 31/27. Выходку девушка снимала на камеру. Нарушителей уже задержала полиция, и если их вину докажут в суде, компании грозит до 4 лет лишения свободы.