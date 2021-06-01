В Украине запретили часть пластиковых пакетов: какие штрафы одобрили в Раде

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. За него проголосовали 297 народных депутатов.

По фракциям законопроект поддержали: "Слуга народа" – 201 голос, "Європейская солидарность" – 20, "Батьківщина" и "Голос" – по 17, группа "Партия "За майбутнє" – 16, группа "Довіра" – 14, внефракционные – 12, ОПЗЖ – 0.

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Как говорится в тексте документа, опубликованного на сайте парламента, запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

сверхтонких пластиковых пакетов;

тонких пластиковых пакетов;

оксорозкладных пластиковых пакетов.

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере от 8500 до 17 000 грн, а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 17 000 до 34 000 грн.

Исключение составляют сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм, глубиной до 345 мм, длиной до 450 мм. Но только если их используют как первичную упаковку для упаковки или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Во всех других случаях пластиковые пакеты следует изъять.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе. Розничные цены на них не могут быть ниже минимальных цен, устанавливаемых Кабмином.

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн, а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения – в размере от 3400 до 8500 грн.

Принятый документ направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабря 2020 года парламентский комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал законопроект, который предусматривает наказание за распространение пластиковых пакетов.