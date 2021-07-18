Новости Украины: на курортах нашествие комаров и медуз, а на границе с РФ СБУшники избили пограничников

В Украине в воскресенье, 18 июля, на границе с РФ три человека избили пограничников, двое из них оказались работниками Службы безопасности Украины. А на курортах на Азовском море нашествие насекомых и комаров, туристы жалуются.

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В Сумской области на границе с Россией напали на украинских пограничников. Двум работникам ГПСУ нанесли телесных повреждений три человека, двое из которых оказались работниками Службы безопасности Украины. Их передали правоохранителям и на момент следствия отстранили от работы.

Главу Министерства обороны России Сергея Шойгу вызвали в Мариуполь Донецкой области для получения подозрения в создании незаконных военизированных формирований, что стало причиной гибели людей. В этом же преступлении подозревают великого русского предпринимателя Константина Малофеева. Оба мужчин должны прибыть к украинским правоохранителям до 20 августа.

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Украина получила более 2 млн доз COVID-вакцины производства компании Moderna от США. Вакцину передадут мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов кампании иммунизации.

На курортах Азовского моря – Геническ, Счастливцево, Стрелковое – в этом году заметили огромное количество комаров. Люди жалуются на то, что на улицу невозможно выйти не воспользовавшись перед этим веществами, которые отпугивают насекомых. Также туристы жалуются, что из-за нашествия медуз просто невозможно зайти в воду. Те, кто рискует искупаться, выходят из моря с ожогами по всему телу.