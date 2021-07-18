Бельгия открыла границы для туристов из Украины

Еще одной страной, которая открыла свои границы для украинцев, стала Бельгия. Для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия или сертификат о выздоровлении.

Такое решение в стране приняли по рекомендации Совета Европейского Союза. Об этом в воскресенье, 18 июля, на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Важно отметить, что все туристы, планирующие поездку в Бельгию, должны быть привиты препаратами, одобренными не только Всемирной организацией здравоохранения, но и Евросоюзом. К ним относятся: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen.

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Теперь за 48 часов до приезда в Бельгию надо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF), кроме случаев, если турист будет находиться в Бельгии менее чем 48 часов или не будет покидать ее территорию на такое же или большее время.

Отмечается, что в Бельгии признают три вида COVID-сертификатов: о полном вакцинацию, о выздоровлении и отрицательные ПЦР-тесты.

При себе необходимо иметь:

действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документальное подтверждение цели вашей поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера);

подтверждение вашей финансовой состоятельности;

полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.

Правила для въезда в каждую страну можно посмотреть на сайте МИДа. Подробно об условиях поездки в страны Евросоюза читайте в нашем материале.

На данный момент страны мира поделились на три "лагеря" относительно въезда украинцев. Часть государств готова принять всех наших граждан, а другие – только тех, у кого есть необходимые документ. В ряд стран, такие как Россия, Беларусь, Китай, Пакистан и другие, въезд запрещен.

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