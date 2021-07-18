Бельгия открыла границы для туристов из Украины
Еще одной страной, которая открыла свои границы для украинцев, стала Бельгия. Для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия или сертификат о выздоровлении.
Такое решение в стране приняли по рекомендации Совета Европейского Союза. Об этом в воскресенье, 18 июля, на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Важно отметить, что все туристы, планирующие поездку в Бельгию, должны быть привиты препаратами, одобренными не только Всемирной организацией здравоохранения, но и Евросоюзом. К ним относятся: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen.
Теперь за 48 часов до приезда в Бельгию надо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF), кроме случаев, если турист будет находиться в Бельгии менее чем 48 часов или не будет покидать ее территорию на такое же или большее время.
Отмечается, что в Бельгии признают три вида COVID-сертификатов: о полном вакцинацию, о выздоровлении и отрицательные ПЦР-тесты.
При себе необходимо иметь:
действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
документальное подтверждение цели вашей поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера);
подтверждение вашей финансовой состоятельности;
полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.
Правила для въезда в каждую страну можно посмотреть на сайте МИДа. Подробно об условиях поездки в страны Евросоюза читайте в нашем материале.
На данный момент страны мира поделились на три "лагеря" относительно въезда украинцев. Часть государств готова принять всех наших граждан, а другие – только тех, у кого есть необходимые документ. В ряд стран, такие как Россия, Беларусь, Китай, Пакистан и другие, въезд запрещен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дания сняла ограничения для въезда на территорию страны туристам из Украины. Следом за ней аналогичное решение приняла Германия.
Польша упростила условия въезда для украинцев, прибывающих на самолете. Им нужно заполнить электронный формуляр со всей информацией о пассажире.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна откроет въезд для полностью вакцинированных путешественников из любой страны мира.