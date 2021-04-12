Новости Украины: на Донбассе погиб еще один воин ВСУ, а циклоны грозят резким ухудшением погоды
В понедельник, 12 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе под прицельным огнем погиб 24-летний воин Вооруженных сил Украины. Его звали Ярослав Карлийчук, парень был родом из села Черепковцы Черновицкой области.
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В Украине зафиксировали меньше всего новых больных COVID-19 с начала апреля. 11 апреля госпитализировали 2 770 украинцев. Всего в стране официально подтверждено 1 861 105 случаев коронавирусной инфекции.