Новини України: на Донбасі загинув ще один воїн ЗСУ, а циклони загрожують різким погіршенням погоди

У понеділок, 12 квітня, в зоні бойових дій на Донбасі під прицільним вогнем загинув 24-річний воїн Збройних сил України. Його звали Ярослав Карлійчук, хлопець був родом із села Черепківці Чернівецької області.

OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 12 квітня:

За прогнозом синоптика Романа Мурмила, в найближчі дні погода в Україні істотно погіршиться. Над територією країни по черзі пройдуть два циклони, які принесуть дощі, мокрий сніг і похолодання.

У Нікополі вбили волонтерку Анжелу Мончинську, яка допомагала військовим. Є дані, що жінку зґвалтували і намагалися приховати злочин пожежею.

Під Полтавою біля греблі 11 квітня перекинувся човен із трьома чоловіками, всі вони загинули. Рятувальники припустили, що в човні були не рибалки, а відпочивальники, які підпливли занадто близько, тому плавзасіб і затягнуло під дамбу течією.