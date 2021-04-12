Новини України: на Донбасі загинув ще один воїн ЗСУ, а циклони загрожують різким погіршенням погоди

Софія Закревська
Софія Закревська
Суспільство
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Новини України: на Донбасі загинув ще один воїн ЗСУ, а циклони загрожують різким погіршенням погоди

У понеділок, 12 квітня, в зоні бойових дій на Донбасі під прицільним вогнем загинув 24-річний воїн Збройних сил України. Його звали Ярослав Карлійчук, хлопець був родом із села Черепківці Чернівецької області.

OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 12 квітня:

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