Новости Украины: Кремль выдворил украинского дипломата, а 20-летний украинец застрелился из-за долгов
Накануне сотрудника украинского посольства в Москве объявили персоной нон грата в России, он будет выслан из страны. Со своей стороны Киев намерен объявить аналогичные мероприятия.
В то же время Белый дом готовится отправить государственного секретаря Энтони Блинкена в Украину. Отмечается, что визит станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу лидера США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 26 апреля:
26 апреля в Украине чествовали 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. По этому случаю СБУ обнародовала секретные документы КГБ об аварии, появилось также архивное видео о том, как на телевидении скрывали правду о ней. Сейчас жизнь в уже бывшей зоне отчуждения кипит – подробнее об этом читайте в нашем материале.
Вооруженные формирования России на Донбассе открыли огонь по позициям украинских военных и ранили защитника Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Кроме этого, он заверил, что не будет вести переговоры с террористами "Л/ДНР", призвал изменить Минские договоренности и расширить "нормандский формат", а еще заявил о финише согласования "пасхального перемирия" на Донбассе.
Директор секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6 Ричард Мур заявил, что Россия будет вынуждена заплатить "высокую цену", если решится на вторжение своих войск в Украину.
В Одессе прогремел взрыв в жилом одноэтажном доме, в результате чего произошло обрушение. Из-под обломков достали двух человек, одного из которых госпитализировали.
Стало известно, что в селе Свердликово на Кировоградщине из-за долгов покончил с собой 20-летний Владислав Юзвик, который 12 апреля вернулся из армии. Парень оставил предсмертные пост в соцсети и видео, а застрелился из самодельного ружья во дворе своих родителей.
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и получил научную степень кандидата наук. Мероприятие не обошлось без скандалов, сама новость вызвала возмущение у общественности.
Выяснилось, что всех украинцев с 1 мая автоматически переведут на годовые тарифы на газ. Если сейчас люди платят до 6,99 грн за куб, то по новым правилам цена будет варьироваться от 7,96 грн до 13,5 грн.
Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в июне 2021 года в связи с Пасхой и майскими праздниками.
Синоптики уточнили погоду в Украине на этот период, отметив, что дожди и заморозки пойдут, но жары не будет.