Новости Украины: Кремль выдворил украинского дипломата, а 20-летний украинец застрелился из-за долгов

Накануне сотрудника украинского посольства в Москве объявили персоной нон грата в России, он будет выслан из страны. Со своей стороны Киев намерен объявить аналогичные мероприятия.

В то же время Белый дом готовится отправить государственного секретаря Энтони Блинкена в Украину. Отмечается, что визит станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу лидера США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 26 апреля:

Директор секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6 Ричард Мур заявил, что Россия будет вынуждена заплатить "высокую цену", если решится на вторжение своих войск в Украину .

В Одессе прогремел взрыв в жилом одноэтажном доме, в результате чего произошло обрушение . Из-под обломков достали двух человек , одного из которых госпитализировали.

Стало известно, что в селе Свердликово на Кировоградщине из-за долгов покончил с собой 20-летний Владислав Юзвик, который 12 апреля вернулся из армии. Парень оставил предсмертные пост в соцсети и видео, а застрелился из самодельного ружья во дворе своих родителей.