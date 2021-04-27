Новости Украины: Кремль выдворил украинского дипломата, а 20-летний украинец застрелился из-за долгов

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Новости Украины: Кремль выдворил украинского дипломата, а 20-летний украинец застрелился из-за долгов

Накануне сотрудника украинского посольства в Москве объявили персоной нон грата в России, он будет выслан из страны. Со своей стороны Киев намерен объявить аналогичные мероприятия.

В то же время Белый дом готовится отправить государственного секретаря Энтони Блинкена в Украину. Отмечается, что визит станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу лидера США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 26 апреля:

  • Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и получил научную степень кандидата наук. Мероприятие не обошлось без скандалов, сама новость вызвала возмущение у общественности.

  • Выяснилось, что всех украинцев с 1 мая автоматически переведут на годовые тарифы на газ. Если сейчас люди платят до 6,99 грн за куб, то по новым правилам цена будет варьироваться от 7,96 грн до 13,5 грн.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в июне 2021 года в связи с Пасхой и майскими праздниками.

  • Синоптики уточнили погоду в Украине на этот период, отметив, что дожди и заморозки пойдут, но жары не будет.

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