Новости Украины: Киев накрыл мощнейший ураган с ливнем, а в Сумской области произошло нападение на пограничный отряд

В Киеве девушке отказали в найме на работу из-за того, что она общалась на украинском языке. Между тем трое сотрудников Службы безопасности Украины избили и разоружили пограничников на Сумщине, а столицу засыпало градом и парализовало транспортное сообщение из-за дождя.

Кроме того, 19 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Глава государства Владимир Зеленский принял участие в Батумской международной конференции "Усиливая привлекательность – когда ЕС меняет ситуацию". А ее рамках украинский лидер вместе с коллегами из Молдовы Майей Санду и Грузии Саломе Зурабишвили подписал Декларацию саммита и встретился с главой Евросоюза Шарлем Мишелем.

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На Волыни произошла смертельная авария, в которой погибла 4-летняя девочка. Кроме ребенка в ДТП смертельные травмы получили трое взрослых. Всего в автомобиле Ford Focus на момент аварии находилось 12 человек.

Столицу в первый рабочий день недели накрыл ураган. В некоторых районах Киева ветер повалил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован. На улицах из-за дождя произошли подтопления, в том числе станций метрополитена.

Конфликт из-за маски возник в салоне самолета по направлению "Одесса – Анталия". Один из пассажиров напрочь отказался надевать защитную маску. Чтобы уговорить мужчину соблюдать санитарные правил, были привлечены сотрудники аэропорта и полиция диалога. В ответ на их просьбы мужчина откровенно хамил и дерзил, используя нецензурную лексику.

В Краснопольском районе Сумской области, на границе Украины с Россией, к пограничникам подошли трое сотрудников СБУ и спровоцировали конфликт – вытянули пограничников из машины, избили и отобрали у них два автомата АКС-74, боеприпасы и разгрузку.

Еще один защитник Украины погиб от пуль российско-оккупационных войск. 19-летний наводчик танка с Днепропетровщины Александр Юрков. Александра похоронили в пятницу, 16 июля, в его родном селе Криничеватое Днепропетровской области. У него остались мама и сестра.

Компания Columb Trade, занимающаяся подбором автомобилей из США, отказалась принимать на работу жительницу Киева Викторию Юхимец из-за того, что она разговаривает на украинском языке. Когда о случившемся стало известно, Columb Auto Trade принесла публичные извинения за "недоразумения".