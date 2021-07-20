Новости Украины: из СИЗО сбежал подозреваемый, а на химзаводе Фирташа произошел взрыв

Германия пригрозила России последствиями за использование газопровода "Северный поток-2" против Украины. В тот же день из Одесского СИЗО сбежал подозреваемый, а в Ровно на химзаводе Фирташа произошел взрыв.

Кроме того, 20 июля состоялись и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Германия предупредила, что примет меры против России, если страна-агрессор будет использовать газопровод "Северный поток-2" против Украины. Об этом говорится в проектах соглашения между Берлином и Вашингтоном.

В Харьковской области СБУ задержала бывшего "депутата" самопровозглашенных "республик Л/ДНР". Установлено, что житель Луганска в 2014 году помогал оккупантам и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

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В Раде зарегистрировались всего 99 народных депутатов, которые пришли на внеочередное заседание 20 июля. Это рекордно низкая посещаемость в парламенте девятого созыва.

В Ровно на химзаводе Фирташа "Ривнеазот" произошел взрыв. В небе над городом повисла оранжевая туча.

Из Одесского СИЗО сбежал подозреваемый в краже 40-летний Сергей Кутафин. Часовой стрелял в беглеца, но не попал.

Во Львовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин. Преступления произошли с разницей в две недели, а "маньяк", как его прозвали правоохранители, охотился на людей возле полиции и храма.

Украинцам запретят покупать сигареты и алкоголь в супермаркетах : нардепы решили изменить правила. Продавать эти товары планируют только в специализированных магазинах.