Новости Украины: Дудь ответил Ивангаю, а 4 области готовятся выйти из "красной зоны"
Главы министерств туризма стран Группы двадцати G20 поддержат введение паспортов вакцинации от коронавируса, а в Украине еще четыре региона могут выйти из "красной" зоны карантина.
Кроме того, в мире и Украине состоялись и другие значимые события. OBOZREVATEL подготовил подборку наиболее важных из них:
Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области могут уже в ближайшие днипокинуть "красную" зону карантина. Как рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, в этих регионах наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19.
Российский журналист Юрий Дудь отвечая на слова украинского блогера Ивангая (Ивана Рудского) о вырезанной части интервью о Голодоморе и НКВД, заявил, что "на монтаже выкидывается все неинтересное". Он также опубликовал ту часть интервью, которая ранее была вырезана.
Врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита заявил, что вероятный приход индийского штамма коронавируса будет очень опасен для Украины. По его словам, если это произойдет в начале июня, то в течение всего лета в стране будет бешеная заболеваемость.
Главы министерств туризма стран Группы двадцати G20 поддержат введение паспортов вакцинации от коронавируса со второй половины июня 2021 года, говорится в проекте их совместного заявления. Согласно документу, это поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику.
В Минобразовании Украины сказали, что новый учебный год и возможное дистанционное обучение с сентября 2021 года будут зависеть от эпидемической ситуации в стране. При этом до конца текущего учебного года также не исключена "дистанционка".
Девушки, которые на Пасху, 2 мая, задували свечи, курили и употребляли алкоголь в церкви Рождества Христова в Киеве, записали видео с извинениями. Они рассказали, что не были под воздействием крепкого алкоголя, а свою выходку назвали глупостью.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) временно остановило действие разрешения на достройку газопровода "Северный поток-2". Это произошло после обращения в суд экологов, которые оспорили разрешение на основании того, что территория прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц