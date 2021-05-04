Новости Украины: Дудь ответил Ивангаю, а 4 области готовятся выйти из 'красной зоны'

Главы министерств туризма стран Группы двадцати G20 поддержат введение паспортов вакцинации от коронавируса, а в Украине еще четыре региона могут выйти из "красной" зоны карантина.

Кроме того, в мире и Украине состоялись и другие значимые события. OBOZREVATEL подготовил подборку наиболее важных из них:

Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области могут уже в ближайшие днипокинуть "красную" зону карантина. Как рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, в этих регионах наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19.

Российский журналист Юрий Дудь отвечая на слова украинского блогера Ивангая (Ивана Рудского) о вырезанной части интервью о Голодоморе и НКВД, заявил, что "на монтаже выкидывается все неинтересное". Он также опубликовал ту часть интервью, которая ранее была вырезана.

Врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита заявил, что вероятный приход индийского штамма коронавируса будет очень опасен для Украины . По его словам, если это произойдет в начале июня, то в течение всего лета в стране будет бешеная заболеваемость.

Главы министерств туризма стран Группы двадцати G20 поддержат введение паспортов вакцинации от коронавируса со второй половины июня 2021 года, говорится в проекте их совместного заявления. Согласно документу, это поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику.

В Минобразовании Украины сказали, что новый учебный год и возможное дистанционное обучение с сентября 2021 года будут зависеть от эпидемической ситуации в стране. При этом до конца текущего учебного года также не исключена "дистанционка".