Новости Украины: Арахамия извинился за нардепа Колесник, а Бутусов и Мураев чуть не подрались в прямом эфире
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за слова нардепа Анны Колесник, которая хотела "сваливать из Украины", а между журналистом Юрием Бутусовым и бывшим нардепом Евгением Мураевым произошел конфликт в прямом эфире, который едва не перерос в потасовку.
В пятницу, 2 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
На большинстве территории Украины сегодня днем и ночью ожидаются осадки. Некоторые регионы непогода обойдет стороной, там будет тепло и солнечно.
Арахамия извинился за нардепа Колесник. Он заявил, что никто сваливать из Украины не будет. Глава фракции СН подчеркнул, что Колесник является "добропорядочным человеком" с "патриотической позицией". Видео.
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Между украинским журналистом Юрием Бутусовым и бывшим народным депутатом, лидером партии "Наши" Евгением Мураевым произошел конфликт в прямом эфире, который едва не перерос в потасовку.
Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко сказал, что "нет данных" считать президента России Владимира Путина убийцей.
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