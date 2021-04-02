Новости Украины: Арахамия извинился за нардепа Колесник, а Бутусов и Мураев чуть не подрались в прямом эфире

Карина Бондаренко Общество 08:09, 2.04.2021 Обновлено: 08:12, 2.04.2021

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за слова нардепа Анны Колесник, которая хотела "сваливать из Украины", а между журналистом Юрием Бутусовым и бывшим нардепом Евгением Мураевым произошел конфликт в прямом эфире, который едва не перерос в потасовку.

В пятницу, 2 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • На большинстве территории Украины сегодня днем и ночью ожидаются осадки. Некоторые регионы непогода обойдет стороной, там будет тепло и солнечно.

  • Арахамия извинился за нардепа Колесник. Он заявил, что никто сваливать из Украины не будет. Глава фракции СН подчеркнул, что Колесник является "добропорядочным человеком" с "патриотической позицией". Видео.

  • Появились новые подробности убийства Маши Борисовой: раньше подозреваемый приставал к 11-летнему мальчику.

  • Между украинским журналистом Юрием Бутусовым и бывшим народным депутатом, лидером партии "Наши" Евгением Мураевым произошел конфликт в прямом эфире, который едва не перерос в потасовку.

  • Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко сказал, что "нет данных" считать президента России Владимира Путина убийцей.

  • В Украине запустили уникальный проект по рассекречиванию архивных документов.

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Арахамия извинился за нардепа Колесник: никто сваливать из Украины не будет. Видео