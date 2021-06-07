Новости Украины: карантин решили ослабить, а Байден пообещал поддержать страну на встрече с Путиным

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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В Украине в понедельник, 7 июня, объявили о смягчении правил карантина. Кроме того, президенты Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры.

В течение суток произошли и другие интересные и значимые для страны события. OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку главных новостей дня:

Видео дня

  • В городе Рени Одесской области в гостинице якобы застрелили криминального авторитета Василия Паниогло. Он получил огнестрельное ранение грудной клетки и головы.

  • Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу в последнем подготовительном матче перед Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко обыграли Кипр со счетом 4:0 на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове.

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