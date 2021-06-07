Новости Украины: карантин решили ослабить, а Байден пообещал поддержать страну на встрече с Путиным

В Украине в понедельник, 7 июня, объявили о смягчении правил карантина. Кроме того, президенты Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры.

В течение суток произошли и другие интересные и значимые для страны события. OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку главных новостей дня:

Президент Украины Зеленский поговорил с американским лидером Байденом накануне встречи последнего с Владимиром Путиным (которая запланирована на 16 июня). Президент Соединенных Штатов заявил, что его страна поддерживает суверенитет Украины и он будет отстаивать его на переговорах с Путиным.

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Украина решила существенно смягчить карантинные ограничения , в частности, касательно массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и правил въезда. Кроме того, по-новому будут устанавливаться зоны эпидопасности.

Бывшим чиновником Совета национальной безопасности и обороны, которому в Украине объявили подозрение в государственной измене, оказался Леонид Сергеевич Пирожков. Мужчина уже находится под круглосуточным домашним арестом.

Ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Зеленский дал большое интервью американскому изданию Axios, в котором уделил большое внимание взаимоотношениям нашего государства с США. В частности, он выразил недовольство из-за подыгрывания Вашингтоном России в вопросе реализации проекта "Северный поток-2", однако заверил, что западные партнеры готовы поддержать Украину военной помощью.