1. “Нерадостные новости из оккупированного Крыма. Утром варварски "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм (ПЦУ) и сорвали богослужение, которое совершал архимандрит Дамиан в селе Балки Белогорского района”, – сообщил представитель Краевой рады украинцев Крыма, главный редактор газеты “Кримська Світлиця” Андрей Щекун.

2. Керчь. Понаехавшие руссо-варвары продолжают незаконные раскопки на захваченной украинской земле, что запрещено международными законами.

3. Ой, спасибо вам, дАрАгие высвободители, за все: “Как же они задолбали своей Тавридой!!! Уничтожается Крым, его уникальная природа. Из-за этих дорог дышать нечем, шум сумасшедший. Закатывается наш полуостров в асфальт в угоду “благодетелям”. Больно до слез. Осознание того, что губится родина, вызывает ненависть к бездушным чиновникам. Это обещанная “лучшая жизнь”, за которую мы должны быть благодарны?”

4. Керчь в родной говени. Завораживающе прекрасно (видео).

5. Фильм ужасов. Закатанные оккупантами в бетон пляжи от Прибрежного до Новофедоровки. Саки. Жуть… (видео).

6. Ялта. Снова про хлеб, превратившийся в дерьмо. Нет сырья — в говени пекут из кормового не для всяких животных зерна. А нормальное, свое, Крым в Сирии разные продает: “Люди, куда жаловаться на качество ялтинского белого кирпичика? Совсем невозможно его есть. Продавцы говорят, что поменялся технолог на хлебокомбинате, и поменял рецептуру. Верните, пожалуйста, белый кирпичик, что делали последние 30 лет. Хлеб — это стратегический товар, нельзя с ним так плохо обращаться. Или надо жаловаться в Москву? Может, хватит в Ялте оптимизации, которая ухудшает качество хлеба?”, — пожаловалась ватница. И тут выяснилось, что проблемы не только с сырьем, но и с тем, что хлеб теперь пекут неопытные понаехи: “Неужели непонятно, идет полное уничтожение варварами Ялтинского хлебокомбината. Две трети работников уволились за короткий срок. Это мастера-технологи, пекари, тестоводы, слесари — это основные мастера своего дела с огромным опытом работы и мастерства. Цеха разоряют, кондитерский цех развален, нет пирожных, пирожков, вывозят аппаратуру. Работают люди с улицы и дети — практиканты из Перми, временно. Текучесть кадров продолжается. О каком качестве хлеба можно говорить, если мастерами и технологами ставят людей без специального образования?”.

7. Новости крымского вымирания в условиях убитой говенью медицины: “У нас в Николаевке один врач-терапевт на 7 сел + летом еще прибавляются отдыхающие. Нагрузка ужасная на одну хрупкую женщину. И не видно никакого просвета”, “А у нас на всю Евпаторию два терапевта”, “В Ялте 4 терапевта, зато наслали из Москвы пришлых. Приехали одни, другие, третьи на очереди стоят — в море покупаться, позагорать. Вот такое лечение”, “А в Алуште есть скорые? Любой человек знает — медицины нет в Крыму!!! Совсем нет!!! И надо не машины добавлять, а зарплаты врачам и водителям скорых поднимать! Зачем машины без медработников?!”.

8. За 7 августа в Крыму выявили 595 новых случаев заболевания ковидом, в том числе 207 — в Севастополе. Двадцать один пациент скончался, в том числе 6 — в Севастополе.

9. Ждали курортный сезон, а получили сезон смертей. Прочтите, как коронавирус (благодаря оккупантам и понаехам!) забирает жизни крымчан.

10. Умер мой знакомый. Диагноз пока не знаю. Но суть в том, что при госпитализации мест в Феодосии не оказалось. Забито ВСЁ под крышу. Положили в Кировское (до исконной русскости — Ислям-Терек). Разговорился с другим знакомым. Он подтвердил, что больницы забиты, но оккупанты скрывают истинное положение дел с медициной.

11. На работе требуют, чтобы все взяли открепительные талон для голосования в Госдуру. Спрашиваю: зачем? Ответ: будете голосовать все вместе… Я послал “на”, после чего меня вызвала начальница и наорала. Я сказал, что в этой стране меня на выборах не увидите. После был выгнан из кабинета и лишен премии. Руссо демократия в реальности.

12. Пробка в 5 утра на Ак-Кая… Блин, какие же их стада. Тут отаборились махровые цапы с воздушными шарами. Это те, что фото Сталина на воздушном шаре 18 мая запускали. Пробка — чтобы запуск шаров посмотреть. Вот и затаптывают прекрасное, НАШЕ. Кругом варварская саранча.

13. Алушта. Такие у нас восьмой год турЫсты. Скрепо-лаптевая орда варваров, рвущих цветы с газонов (видео).

14. Окупований Крим, Сімферополь. ТНУ ім. Вернадського (зараз це “КФУ”). Ще кілька років тому 12 000 студентів тут навчали за 35 спеціальностями, кипіла наукова діяльність. Зараз це мілітаристське кубло, де курсанти стріляють з гаубиць і мінометів, а дітлашню приймають до путлєр’югенду (видео).

15. В Щелкино сегодня прошел смерч. В этом сезоне их особенно много в Крыму.

P.S. “Севастополь. Заболела тёща. Привитая Спутником. Сдали на ковид. Через 3 дня тесть (переносчик) приехал узнать анализ. Его посадили в общую очередь. Через два часа врач прописал антибиотики от ковида, но сказал, что тест отрицательный. Ещё через час позвонили и сказали, что тест положительный… Сколько заразили человек, пока пытались узнать результаты анализов, история умалчивает. Выжить в мордоре — это вечный квест с препятствиями!”.

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