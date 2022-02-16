1. “Прокурор” Елена Продольная запросила для фрилансера Крым.Реалии Владислава Есипенко 11 лет колонии. Оккупанты фабрикуют против украинца дело о “терроризме”

2. Як я хочу дочекатися Україну тут, в Севастополі!

3. На Белогорском водохранилище в Крыму вчера была замечена высадка ихтамнетов на 6 вертолетах. Белогорское водохранилище сейчас почти полное, поэтому повреждение плотины в случае диверсии рашистов с целью обвинить Украину опасны для находящегося ниже водоема Белогорска

4. “В Крыму всегда было много военных, но то, что крымчане видят сейчас, такого еще не было. Кажется, что военные везде… Что-то подобное крымчане наблюдали только в 2014 году, когда в Крым двигались бесконечные колонны российских войск. Чувствуется, как наэлектризовывается ситуация. Мои знакомые из разных регионов Крыма сообщают, что в отделы полиции срочно набирают сотрудников. На днях общалась со знакомым риелтором из Симферополя, так он сообщил, что такого количества заявок от семей военных на аренду жилья он еще не наблюдал, хотя работает в этой сфере уже много лет. Крымчане уже привыкли к постоянному реву самолетов и вертолетов в небе. Такое ощущение, что они наматывают бесконечные круги в небе над Крымом. В общем, зреет что-то страшное. И многие в Крыму сейчас задаются лишь одним вопросом: "Быть этому страшному или не быть", с тоской вспоминая беззаботные и спокойные годы в свободной и миролюбивой Украине. А реалисты тем временем делают запасы крупы, сахара и других продуктов, цены на которые здорово выросли в последнее время”.

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5. Симферопольский район. Паблик Долины. Количество ихтамнетов в Крыму невероятное. Бухают. Жители Крыма комментируют: “Идиоты в погонах”, “Учения. Идиотов прибавилось. Сегодня в Доброцене закупали пивас. Много”, “Интересно, что бы делали вы, сидя в полях по полгода? Смотрите новости, из-за чего прибавляются зеленые”, “Но точно не бухали бы”

6. Жители Крыма продолжают публиковать видео и фото с военной техникой рашистов. Вот кадры из пригорода Евпатории и Симферопольского района

7. “Срать мы хотели на ваши санкции” — российские подразделения Западного и Южного военных округов возвращаются в места дислокации с границ Украины, заявили оккупанты. Эти округа граничат с Украиной + оккупированный Крым, который рашисты относят к “Южному военному округу”. Так шо, недалеко “возвращаются”

8. Он сколько раз объявлял о выводе войск из Сирии? Вот и я сбился. Стянули к Украине всё, что летает, ездит и хоть как-то ходит. И тут такие: “А чё вы все напряглись?”. Трындец просто. Наверное, думали будет, как в 14-м? НУ-НУ. Гробы пойдут до Владивостока, судя по карте, откуда рашисты стянули войска к Украине

9. На автовокзале Ялты оккупанты усилили антитеррористический контроль. Крымчане комментируют: “Всё террористов ищут. При Украине их почему-то не было, а тут как появились!”, “ПАаанимаете, Украина нищая! Ей не на что было купить террористов! Не то что россиюшка!”

10. Херсонский суд наложил аресты еще на 5 судов за незаконные заходы в порты временно оккупированного россией Крыма. Уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей, добавили в прокуратуре АР Крым

11. Севастополь. Минкульт оккупантов разрешил застраивать многоэтажками территорию музея-заповедника “Херсонес Таврический”, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зато без бандер, да, ватники?! Очередной плевок в ваши ватные рожи от рашистов!

12. Балаклава. Для строительства марины для путинских дружков набережную очистили от лодочек и катеров. Рыбаки напоследок прискакали рыбки наловить. И забыть про Балаклаву

13. Паблик крымский. Итоги: “Да, восьмой год. А наворотов будь здоров. В заповедниках стройки элитных домов, к морю подходов нет, уничтожается уникальная крымская природа, увольняют с работы тех, кто против партии ЕР в вопросах сохранения природы, своего мнения имеющих. И ЗАБОРЫ, ЗАБОРЫ, ЗАБОРЫ”

14. Типичный любой крымский паблик. Спор рашистов с крымчанами: “(Рашистка пишет) Противные в основном комментарии противных людей. Мухи долбанные. Крым стал лучше, красивее, роднее, Крымнаш. Все, что не сделано, будет сделано. Слава россии”, “Вы явно не крымчанка, если не видите, как Крым превращается из рая в каменные джунгли!”, “(Еще одна рашистка пишет) Все отремонтируется, а у вас в украшке вообще НОЛЬ!!!”, “Ноль — это чистый лист, это начало. А вам, дорогуша, необходимо мозги отремонтировать, чтобы давать адекватные комментарии!”, “Ну да! Если сравнивать Керчь и Симферополь при Украине… Керчь при мэре Осадчем (прим — последний дооккупационный мэр города) и вашем нулевом, то Симф засратый по уши был, в отличие от Керчи. Сейчас засран весь Крым”

P.S. “Якобы отползают. Во-первых, следим за руками — может, просто гибридная ложь. Во-вторых, даже если и обделались сейчас, это не последняя попытка захвата Украины. Все действия рф только укрепляют убеждения украинцев, что в НАТО нам просто необходимо!”