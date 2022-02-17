1. Оккупанты в Крыму приговорили фрилансера Крым.Реалии Владислава Есипенко к 6 годам колонии и штрафу в размере 110 тысяч рейхмарок. Решение вынесено кровавыми руками преступника в мантии, изменника Родины и присяги Длявера Берберова

2. “В мене вона жива! Вже вісім років чекає свого часу!”, — написала жительница оккупированного Севастополя и опубликовала фотографию сине-желтой ленточки

3. Село Краснокам’янка. Після деокупації — Qızıltaş (Кизилташ). Ось які люди там жили. 1908 рік. Будинок заможного кримського татарина. Жінка у святковому одязі. Приготування кави. #Qırım #CrimeaIsUkraine

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4. Днепровский районный суд Киева заочно признал виновным депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым VI созыва Анатолия Авидзбу в государственной измене и приговорил его к 10 годам заключения

5. 15 февраля чиновники Козачелагерского старостаростинского округа Олешковской территориальной общины Херсонской области выдали справку переселенцу из Крыма, в которой указано, что Симферополь является “российским” городом. “Я обращаюсь к секретарю, старосте и социальному работнику в сельсовете, спрашиваю, не кажется ли им, что что-то не так… На что мне 4 должностных лица, 4 государственных работника в один голос отвечают: "А где здесь ошибка? Что не так? Все правильно, Симферополь — это российская федерация, что вы хотите? Требую немедленного увольнения с должности инспектора паспортного стола Козачелагерского сельского совета Надеевой Светланы Николаевны и старосты Юрия Карпенко, подписавшего этот документ! Что касается других работников, должна быть проведена как минимум проверка!”, — написала участница АТО и крымская переселенка Алина Дидык, отцу которой и выдали эту справку. А не ждут ли эти чиновники Херсонщины российские танки?

6. В Симферополе т.н. “депутат” путинской партии “Единая россия”, коллаборант, активнейший участник захвата Крыма рашистами Игорь Буданов сбил на автомобиле 73-летнюю женщину и уехал с места ДТП. Женщина сама позвонила в скорую, но спустя некоторое время умерла от полученных травм. В период с 25 апреля 2018 по 15 февраля 2022 года нынешний владелец авто, на котором сбили женщину, получил по меньшей мере 70 штрафов за нарушение правил дорожного движения

7. Два месяца в ленте шли колонны и эшелоны в сторону Украины. Пока я два месяца не буду наблюдать то же самое, только от Украины, ни в какой отвод войск не поверю. Перегнать технику с одного поля на другое — это не отвод!

8. По Крыму по-прежнему гоняет военная техника рашистов

9. Таврида. Развязка Трудовое в сторону Керчи. Тяжело в учении, легко в… Ну, до боя доедут сильно не все. Ихтамнеты на БТР задавили очередное гражданское авто

10. Симферополь. У ТНУ (сейчас “КФУ”) КамАЗ с вояками вчера видел. Пошел в сторону Джанкоя. Вояки какие-то помятые, побитые с виду.

11. Чуда не произошло. В Балаклаве будет “реконструкция”. В результате вместе с бухтой погибнет вся экосистема: рыба, моллюски, водоросли, животные и растения. А котиков сожрут гастарбайтеры. На обед. Уникальное место потеряно навсегда!!!

12. А представляете, что бы в Херсонесе натворили солдаты НАТО? Ватники в Севастополе не могут успокоиться из-за разрешения оккупантов застроить многоэтажками Херсонес Таврический, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: “На археологии можно ставить крест. Музея-заповедника де-факто уже нет. На следующем этапе проведут “реконструкцию” античных развалин. варвары”, “Местные потихоньку начинают ненавидеть понаехавших. Свои правила привезли. Быдловатые”, “Зато они в родной гавнони!!!”, “Да пусть хоть свалятся в море со своими домами и заплывут говнищем, коль им все равно, где селиться”

13. Южный берег Крыма обрастает заборами с колючей проволокой

14. Ялта. Типичный день дня в оккупации: победобесие и дети, дети и победобесие

P.S. Сегодня оккупанты приговорили журналиста Владислава Есипенко к 6 годам колонии. Неожиданным стало лишь то, что дали 6 лет, а не 11, как того требовало карманное обвинение. Завершу сегодняшний выпуск последним словом репрессируемого украинца перед вынесением приговора: “Я считаю это дело политическим. Почему? Потому что я журналист украинского издания и, скорее всего, сотрудники ФСБ хотели показать, насколько неприемлема свобода слова. Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. В 1937 году пытали и расстреляли моего деда. Сложилось впечатление, что у тех чекистов, которые были тогда, — у них есть внуки, правнуки, которые делают такие же действия, как в 1937 году. Я считаю, что (тот факт, что) издание и проект Крым.Реалии признали (в россии) иностранным агентом, является давлением на издание, в котором я работаю. И хотят дискредитировать работу свободных журналистов, которые на самом деле хотят показать те вещи, которые реально происходят в Крыму. Если приговор в отношении меня будет не оправдательным, то я считаю, что это приговор системе, потому что в Крыму правит ФСБ. Я считаю, что это аксиома, которая не поменяется. Если так дальше будет, то у этой страны нет будущего”…