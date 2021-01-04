1. "Мы открываем Крым заново для Украины и мира". В Украине в 2017 году появилась государственная организация Украинский культурный фонд, которая оказывает финансовую поддержку инициативам в сфере культуры и креативных индустрий. Какие из них касаются Крыма и уже реализованы? Насколько сложно получить такой грант? И какие заявки стоит подавать на 2021 год? По ссылке прочтите обо всем этом и узнайте, как работает Украинский культурный фонд.

2. Международный саммит по деоккупации украинского полуострова "Крымская платформа" готовятся провести летом 2021 года. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква, который добавил, что Украина планирует максимально использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения к членству в Альянсе. Сейчас ожидают ответа западных партнеров на предложения по поводу расширения партнерства, которые внес президент Украины в адрес генерального секретаря НАТО.

3. Несмотря на то, что Москва продолжает оккупацию Крыма, влияние россии на полуострове уже не так сильно, как в предыдущие годы. Такое мнение в интервью высказал эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл: "Это не означает, что Кремль станет действовать в соответствии с международным правом и вернет Крым под контроль Киева. Более того, наблюдаемые тенденции даже могут предвещать усиление российской агрессии. Однако это не меняет того факта, что даже те, кто праздновал аншлюс в 2014 году, переосмысливают сегодня его последствия. А это означает, что постоянные требования Украины о возвращении полуострова являются гораздо менее "донкихотскими", чем может показаться… Потеряв доступ к поставкам воды с материковой части Украины, российские оккупанты не смогли обеспечить ее в достаточном количестве для сельскохозяйственных нужд, промышленности и бытового использования населением. Выращивание риса прекратилось, да и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды… Даже сейчас, согласно официальным данным, российским властям пришлось потратить 50 миллиардов рублей (700 миллионов долларов США) на бурение дополнительных скважин и проведение работ по очистке воды, а также на запуск недавнего гигантского, исполненного в советском стиле проекта владимира путина по добыче пресной воды из-под Азовского моря. Это колоссальные деньги, а фактические затраты на реализацию этого проекта наверняка будут еще выше. Под влиянием эйфории, сопровождавшей аннексию Крыма шесть лет назад, большинство россиян искренне готовы были вложить деньги в интеграцию этого региона в рф. Но они понятия не имели, сколько этот процесс будет стоить в действительности. В итоге данное агрессивное нарушение международного права привело к введению западных санкций против россии, которые дорого обошлись простому народу. Кроме этого, власти никогда не сообщали россиянам, сколько именно денег им придется потратить на Крым и в какие сроки. Если бы российская экономика успешно развивалась, это могло бы не иметь значения. Но она находится в упадке, а субсидии, поступающие в Крым из Москвы, сейчас возросли до такой степени, что превышают дотации, выделяемые любому другому субъекту федерации. Тем временем другие регионы уже не в состоянии удовлетворить потребности россиян, испытывающих все большие трудности. На сторону Москвы встали только авторитарные и отверженные государства вроде Северной Кореи. Что еще важнее, Запад все более консолидируется против российской агрессии как таковой. Смена администрации Белого дома в США является ярчайшим свидетельством этого. Изменения, происходящие в Европе, также означают, что Москва оказывается во все большей изоляции и сталкивается с большим давлением и необходимостью перемен, как отмечают даже российские аналитики. Путин превратил захват Крыма в символ восстановления величия россии, и ясно, что он уверен: так же, как восстановление фактической независимости стран Балтии в августе 1991 года привело к краху СССР, возвращение Крыма в состав Украины также приведет к распаду россии. Но если даже он действительно так думает, многие в Москве уже не разделяют этой аргументации и, вероятно, вскоре станут более открытыми для других возможностей".

4. Несмотря на заявления путина и его ручной шестерки Марата Хуснуллина о том, что опреснительные установки Крыму не нужны, т.к. слишком дороги и своей воды — валом, Гоблинообразные в Крыму активно готовятся к строительству опреснительных установок. Крысиная возня продолжается.

5. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 220 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 85 (+2 смерти). Количество зараженных увеличилось до 33 044 человек, в том числе 7 017 в Севастополе. Умерло 790 человек, в том числе 245 — в Севастополе.

6. В оккупированном Севастополе на базе пансионата "Лазурь" развернули очередной стационар для лечения больных с коронавирусом. После толп понаехавших на новогодние выходные — это капля в море.

P.S. "Україна — це свобода. Це можливість робити те, що ти хочеш. Там (в Криму) ти нічого не вирішуєш, там за тебе все вирішили. Як мені кримчани казали: ви там дихаєте повітрям свободи… Це відчуття (на материку) — ти можеш вільно дихати, ти можеш думати, що ти хочеш; казати, що ти хочеш. Це у нас є, і це дуже важливо". С началом оккупации Крыма россией в 2014 году Татьяна Болгарова выехала с полуострова на материковую часть Украины, где овладела гончарным искусством. В Херсоне вынужденная переселенка открыла мастерскую, где теперь проводит мастер-классы, обучая других, в том числе особенных деток. Посмотрите историю Татьяны, жизнь которой, как и миллионов украинцев, в корне изменилась после начала войны россии против Украины.

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