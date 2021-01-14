1. Оккупанты прислали повестку в “суд” крымскотатарскому активисту Ирфану Бекирову за то, что он 3 ноября 2020 года поддержал других репрессируемых крымских татар: Арсена Абхаирова, Рустема Эмирусеинова и Эcкендера Абдулганиева, которых в тот день оккупанты приговорили к длительным срокам заключения. Теперь Бекирову вменяют “невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”

2. “Прокуратура” оккупантов в Крыму “не усмотрела оснований” для реагирования на жалобу по факту публикации видеоролика с оскорблениями в адрес крымских татар и одобрением их депортации. Такой ролик разместил красноперый рашист Андрей Рудой. Все это вписывается в политику Кремля

3. Оккупанты продлили до 20 июля 2021 года срок содержания под стражей политзаключенным Тофику Абдулгазиеву, Владлену Абдулкадырову, Иззету Абдуллаеву, Меджиту Абдурахманову и Билялу Адилову, которых арестовали после массовых обысков 27 марта 2019 года

4. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу о смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, погибшей в возрасте 83 лет в результате жесткого задержания российскими оккупантами 23 ноября 2017 года

5. Поклонская назвала анонсированный Украиной на май 2021 года саммит “Крымской платформы” “сомнительным мероприятием, напоминающим сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства — россии”. Также преступница заявила, что хочет “предостеречь” украинские власти о “недопустимости обсуждения подобных планов”, которые “могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове, и суверенного государства российской федерации”. Если уже и этой гнусной крысе в Кремле приказали рот свой черный открыть, то предстоящий саммит — очень нужное мероприятие

6. В 2020 году правоохранительные органы АР Крым и Севастополя направили в суд 40 обвинительных актов по делам о преступлениях, совершенных в оккупированном Крыму. В четырех крымских делах были вынесены приговоры. Большинство из этих производств расследуются по специальной процедуре, то есть, заочно — фигуранты этих дел пока недоступны для ареста. Однако и в тех делах, где обвиняемые физически присутствуют в суде, правосудие не всегда является быстрым и справедливым.

7. Это прекрасно! Водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища, призванный спасти Симферополь от засухи, уже разбирают. 800 км труб (пучок из 15 штук), по которым в сутки перекачивали около 20 000 м3 воды, частично отсоединили. Жители Мазанки говорят, что он просел и обвалился. Ихтамнетов не видели с 15 декабря. Трубопровод открывали помпезно, с оркестром, под радостные вопли пропагандонов и шелест рублей российского бюджета, но прослужил он всего 4 месяца

8. В оккупированном россией Крыму выявили 213 новых случаев коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 93 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 36 119 человек, в том числе 7 939 в Севастополе. Умер 921 человек, в том числе 294 — в Севастополе

9. В оккупированном россией Крыму число госпитализированных с внебольничной пневмонией за неделю выросло на 140%. Скоро новогодние ковид-выходные рашистов вылезут Крыму боком

10. “Поступает информация, что каким-то образом (медицинские препараты) поступают к нам из соседнего государства. Я имею ввиду Украину”, — заявил оккупант Василий Климов, который призвал крымчан воздержаться от приобретения украинских лекарств и помирать себе спокойно, ведь в крымских аптеках нужных препаратов днем с огнем не сыщешь. Мы не передохли все на сегодня почти исключительно благодаря связям с материком — консультации, лекарства и т.д. НО это прямо противоречит интересам россии в Крыму. Мы должны издохнуть все, и поселятся в Крыму, как в 1944 году, благодарные лапти из залесья

11. Понаехи жалуются, что в Крыму высокие цены на аренду жилья. Местные им поясняют, что спрос рождает предложение, а из-за их массового понаезда спрос очень велик

12. По всему Крыму в общественных местах оккупанты натыкали свои колонки с невыносимой рекламой и песнями-плясками а-ля “дорогой Леонид Ильич”, а также предупреждениями об угрозе терроризма, о котором мы не слышали до оккупации. Хоть уши затыкай: “С утра одна из этих мерзких говорилок на остановке сломалась, и птички заорали как никогда прежде. Очень возмущает эта аудиореклама. Непонятно, по какому праву нам ее навязывают. Пусть платят нам за то, что мы против воли слушаем эту х…ь”, — возмущаются ватники

13. Прогуливаясь по оккупированной россией Балаклаве, можно наткнуться на нарисованный украинский Тризуб. Фото от нашей крымчанки

P.S. С крымского паблика специфическая ностальгия по цивилизации: “Поймал житель Крыма золотую рыбку, загадывает желание: рыбка, хочу, чтобы у меня все было. Пресная вода, деньги, МТС, Билайн, Сбербанк, Вестерн Юнион, Макдональдс, ВТБ-24, паромы в Турцию… А золотая рыбка ему отвечает: у тебе все було до чотирнадцятого року”

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