1. Задержанных оккупантами 11 октября под “судом” в Симферополе крымских татар удерживали в полицайском гестапо в течение 14 часов. После этого отпустили всех, кроме двух активистов — Дилявера Меметова и Решата Паралмова — они оставались в ИВС. Всего вчера было задержано 20 человек. Тех, кого отпустили, рашисты также будут судить.

2. Оккупанты оштрафовали семерых активистов, задержанных 11 октября: Диляверу Меметову назначили штраф в 20 тысяч рублей, Садыка Уринбаева оштрафовали на 10 тысяч, Гафура Мингафарова — на 10 тысяч, Энвера Мустафаева — на 10 тысяч, Решата Эмирусеинова (отца политзаключенного Рустема Эмирусеинова) — на 5 тысяч, Решата Параламова — на 10 тысяч, Рустема Шихбадинова — на 20 тысяч.

3. Вчера вечером Рефат Чубаров сообщил: “По сообщению из временно оккупированного Крыма, именно в эти минуты в пос. Къапсихор (Морское) близ Судака русские каратели намереваются снести дом крымского татарина, ветерана крымскотатарского национального движения Рустема Усеинова… UPD: только что уточнили с места события: нападение на дом Рустема Усеинова приостановлено, российские каратели выехали в Судак”. Других подробностей пока нет.

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4. В совместном заявлении, принятом по итогам 23-го саммита Украина-ЕС, который проходил в Киеве 12 октября, содержится призыв к россии по освобождению политузников, прекращению преследования крымских татар, а также свободному и безопасному судоходству в Азовском и Черном морях. В заявлении также содержится призыв к оккупантам отвести свои войска и технику от восточной границы Украины и вывести войска из Крыма.

5. В этот день, 12 октября 1917 года, первым среди кораблей Черноморского флота миноносец “Завидный” поднял украинский флаг и отказался его спускать. Из 72 членов экипажа более половины были украинцами. “Мы, украинцы эскадренного миноносца "Завидный", подняли свой национальный украинский флаг на гафеле для того, чтобы показать, что, несмотря на вековой гнет, все-таки живы сыны нашей славной матери-Украины. Мы не спустим поднятый флаг до тех пор, пока живы мы и существует миноносец “Завидный” — такой манифест команды эсминца опубликовали во всех газетах Крыма. М

6. Контрразведчики СБУ в сентябре задержали в Херсонской области жителя Ялты Кондратьева Михаила, который был участником “самообороны” и “принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей Крыма” в феврале и марте 2014 года, за что награжден оккупантами медалью за захват Крыма. Сегодня суд в Киеве вынес предателю смехотворный приговор – “судом принято решение об освобождении подсудимого от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года”. Я фигею.

7. Появился список внесенных в санкционный список ЕС из-за оккупации Крыма. В документе указано, что санкции введены против “судьи” “Киевского районного суда” Симферополя Михаила Белоусова, “главы” этого “суда” Андрея Долгополова, “прокурора” Южного военного округа Евгения Колпикова, “следователя по особым делам управления СК рф в Крыму и Севастополе” Магомеда Магомедова, “главы” управления ФСБ россии в Крыму Леонида Михайлюка, “заместителя председателя Центрального районного суда Симферополя” Виктора Можелянского, “судьи” “Верховного суда Крыма” Галины Редько, “главы” “управления СК россии в Крыму и Севастополе” Владимира Терентьева. Указанные лица участвовали в преследовании граждан Украины и способствовали нарушению территориальной целостности Украины, сообщили в ЕС.

8. Нафестивалились — а теперь в стойло: оккупанты в Севастополе ввели жесткие антиковидные ограничения. Теперь без сертификата о вакцинации или свежего теста на антитела мало куда можно зайти. Все сделано для того, чтобы провакцинировать всех российским шмурдяком. Прочтите новшества.

9. Ковид-рекорды (более 500 в Крыму +250 в Севастополе) и новые ограничения не мешают использованию детей для каких-то пропаганден-целей. Явно аквафреш выгнали “делать” школьников.

10. Максимально возможная концентрация скреп (молебен, нормативы, боярышник). “Казаки Крыма” и дети — комическая версия скреп: “Кадеты “Школы джур” после молебна о хорошей учебе в Введенском храме поднялись на склоны Тепе-Оба для сдачи нормативов и отработки боевых навыков… А возвращаясь, кадеты феодосийской “Школы джур” собрали боярышник, который в этом году обильно усеял склоны холма”, — сообщили оккупанты.

11. Оккупанты в Ялте тоже гоняют детей в военной форме на дидопочитание. И никакой ковид не страшен.

12. Единственный пандемический плюс — пения в кокошниках стало заметно меньше по Крыму. Их, в отличие от главного МИЛИТАРИ шоу, немного урезали. Это Севастополь — скромные остатки.

13. Кафа. (Феодосія). Церква архангелів Габріела і Мікаела. 1411 рік. Свіжий обвал однієї з брам.

14. “Беседка ветров” находится в 14 км от Гурзуфа, на горе Шаган-Кая, на высоте 1436 м, у самого края скалы. Попасть в заповедник можно только в составе экскурсионной группы, купив билет на посещение заповедника, и в сопровождении лесника. По-другому даже в лес нельзя зайти. Сразу штраф.

15. Зато в родной говени: “Крымчане уже 7 лет выживают… Цены на продукты каждый день растут. Скоро дешевле в Москву за продуктами ездить будет”.

P.S. К этому диалогу крымчан и нечего добавить: “Че там слышно? Будет локдаун в Крыму???”, “У нас локдаун с 16.03.2014, а это так, побочка”.

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