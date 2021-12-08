1. Координатор “Крымской солидарности” и общественный защитник Мустафа Сейдалиев задержан оккупантами на выходе из изолятора временного содержания Евпатории после отбытия админареста. Рашисты состряпали на крымчанина еще два “экстремистских” протокола: “Нас с Эдемом Семедляевым не допустили в отдел полиции для оказания юридической помощи. Это преследование координатора Крымской солидарности — политическое преследование и попытка запугать Мустафу и всех активистов. Адвокатов не допустили к нему. Две жалобы на действия сотрудников полиции и ЦПЭ направлены в прокуратуру Крыма и следственный комитет Крыма. Иллюзий не питаем — документируем политические преследования!”, — написал адвокат Эмиль Курбединов

2. Осужденного в Крыму за “госизмену” проукраинского крымчанина Ивана Яцкина оккупанты этапируют в Кемеровскую область россии. Политузник продолжает голодовку. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов

3. Сегодня политзаключённому Ленуру Халилову, которого российские оккупанты приговорили к 18 годам заключения в колонии строгого режима, исполняется 54 года

4. В оккупированном Крыму украинский язык фактически искоренили из системы образования и других сфер общественной жизни. Сокращается и изучение крымскотатарского языка. В школах родителей заставляют отказаться от изучения “родного языка”, поэтому практически все дети изучают “русский язык” и на школьном предмете “родного языка” — тоже русский. При этом отдельно упоротые ватоголовые в унисон с оккупантами продолжают твердить о “трех государственных языках” в Крыму

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5. Втрачені агенти змін: чому так мало молоді з окупованих територій обирає українську освіту, та чи можна цьому зарадити — читайте у матеріалі Центру прав людини ZMINA

6. Оккупанты через пропагандонов вновь запустили страшилку о том, что Украина будет лишать крымчан украинского гражданства и возбуждать уголовные дела за наличие “российского паспорта”. Напомню, что Украина не считает паспортами выданные в Крыму аусвайсы. Оккупанты вновь призвали крымчан “не ездить на территорию Украины”. Рассчитано на очень упоротых ватоголовых лохов

7. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против участников т.н. “выборов” в Госудуру россии на территории временно оккупированного Крыма. В указах перечислены имена и фамилии членов “избирательных комиссий”, а также ряда кандидатов, которые баллотировались от различных оккупационных партий на территории Крыма

8. Оккупанты продолжают гонять по Крыму свой военный металлолом

9. Жители Крыма в соцсетях рассказывают о том, как дети понаехавших дагестанцев терроризируют в школах и на спортивных кружках остальных детей. Жалуются, что никак не могут повлиять на эту ситуацию и спрашивают советы. Зато без бандер!

10. Присмотритесь. Это Гуровка. Гурзуф. Волшебной красоты место… Было. Теперь здесь незаконченная стройка. 2 года стоит. Кто-то деньги украл. И ни детского лагеря, ни краснокнижных деревьев. Грязь, говно, арматура…. Ни на что не способны. Только красть!!!

11. Забор — это основная скрепа россии, и основное лечение! От всего: “Я, конечно, понимаю, что у нас с возвращением в российскую федерацию сразу стало все как в коммунизме: сыто и богато. Настолько хорошо, в том числе и в медицине, что главврачам больниц некуда деньги девать. Особенно 6-й горбольницы. У всех врачей больницы шикарные зарплаты, больница оборудована по последнему слову техники современнейшим оборудованием. В больнице проводятся сложнейшие операции, очередь из иностранных граждан стоит. Разве нет? Правда? Тогда почему главврач 6-й горбольницы закапывает деньги в землю, обнося забором территорию, ни много ни мало размером в квартал?! Я всю жизнь прожил в районе Москольца, всегда ходили через территорию больницы. Не было никаких проблем”

12. Судак. Жители истерически радуются родной говени: “Загадили всю Капсельскую долину, город обшарпанный, грязный. Одна отрада была — Капсель и Меганом. Сейчас у него участь Форосского парка. Мерзавцы после себя оставляют безвкусицу и жлобство. Себе, себе и только себе. Когда же вы уже подавитесь, не господа хапуги? Нет того уютного, милого сердцу города, с его красивыми бухтами, берегом, долинами. Бедные наши дети, их ждет ужасное время!!!!”

13. По улицам оккупированного Севастополя бродят ватоголовые НОДовцы с красными тряпками, колорадками и плакатами: “Требуем принять президентский законопроект “Об организации публичной власти” в субъектах рф. Сила россии в единстве. Все субъекты — части единого отечества!”

14. Год прошел достаточно неплохо в Крыму. Подорожали только два вида товаров: продовольственные и непродовольственные

P.S. “Ничего невозможного нет. Россиян на сегодня устраивает их величие, сверхдержава, 9 махов, колонизация Луны, Марса и прочая лабуда. Скоро на россии будет коммунизм. Снова. Это уже пережили. Господа, талоны на хлеб, водку и гречу получайте по месту прописки!”…