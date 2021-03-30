1. Оккупанты приговорили к 12 годам колонии общего режима пенсионерку из Севастополя Галину Довгополую, которую обвинили в “государственной измене” и “шпионаже в пользу Украины”. 27 марта 2021 года Галине исполнилось 66 лет. Крымчанку задержали в ноябре 2019 года, после чего арестовали и отправили в московское СИЗО Лефортово. Приговор пожилой женщине вынес “судья” Игорь Кожевников, которого рашисты притащили в Крым из Смоленска

2. В Крыму верующий Виктор Сташевский получил шесть с половиной лет лишения свободы. Такой приговор вынес “судья Гагаринского районного суда Севастополя” Павел Крылло, которого оккупанты притащили в Крым из Омска и часто используют для расправ по сфабрикованным делам

3. “Уже второй состав за два дня идет на Крым. Чет намечается, по ходу дела. Или че? Может кто-то знает, объяснит? Военная техника” — так рашист из Краснодарского края прокомментировал движущиеся по железной дороге в сторону Крыма эшелоны военной техники. На полуострове восьмой год продолжаются военно-террористические учения рашистов

4. Сегодня на свободу вышел Илья Большедворов, которого оккупанты посадили на 10 суток за съемку одиночного пикета. Большедворов, находясь в СИЗО, объявлял голодовку. Понаехал в Крым до оккупации, а с 2014 года, активно поддержав оккупацию Крыма, на украденной у Украины территории пытается построить “прекрасную россию будущего”

5. А пока Талипов, как утверждают прогнувшиеся под Кремль пропагандоны, насиловал карликов, Форосскому парку — кранты… Но мы не отвлекаемся на ерунду — обсуждаем приключения рвущегося к корыту мордатого коллаборанта.

6. “Южный берег Крыма продолжает утопать в строительных лесах. Возведение зданий началось в парке-памятнике Меласский”, — сообщили нам пропагандоны об очередных варварствах родной говени. Меласский парк — памятник садово-паркового искусства, который находится в посёлке Санаторное (Большая Ялта). Заложен в середине XIX века. Площадь парка 12 га. В 1972 году объявлен заповедным

7. То шерсть вылазит, то хвост отваливается… Это все обострилось после торжественного запуска говенью Бештерек-Зуйского водовода, по которому чистейшая артезианская вода из глубин и недр течет в Симферополь… Далее по тексту: “Сергей Валерьевич (прим — Гоблин), все жители микрорайона просят вас, помогите в этом разобраться. Мало того, что подача воды только вечером, к верхним улицам не успевает доходить, так не помогают никакие фильтры. Песок идет. Пить, готовить невозможно. Нас просто травят. Если с этими перебоями будут еще прорывы (на водоводе), то мы и с кладбища подберем — участки находятся в 40 метрах от него!!!!!!! В горле першит, кожа пересыхает, в кружках белый налет после воды, вода пенится!!!!! Не дайте нас отравить!!!”, “А 23 года при Украине жили, не тужили и не беспокоились”, “Железо организму необходимо, теперь можно меньше употреблять продуктов, в которых оно содержится”

8. Кому флотилию ннада? Налетайте — по цене трешки в Москве: “Власти Крыма согласовали продажу 21 судна (в Феодосии) за 74 млн рублей”, — сообщили пропагандоны. Вата комментирует: “Друзья!!! “Наши” рукамиводители продали все что только можно: заводы и фабрики, крымские бренды “Новый Свет”, “Массандра” и “Коктебель”, и много чего еще по мелочам. В Феодосии — нефтебазу, завод “Оптика”, базу “Ай-Петри”. Пришла очередь Феодосийского порта и его имущества. Продавать больше нечего. Осталось продать только крепостных крестьян и городских рабов — нас с вами. Мне особенно жалко наши прогулочные катера: два Ивана — Поддубный и Голубец. А цена за все катера и корабли — всего 74 млн рублей. По цене трешки в центре Москвы”, — воет Борис Яремко, который, цитата, “в составе нвф "Самооборона Крыма" принимал участие в спецоперации по захвату АР Крым, принимал участие в т.н. Антимайдане в Киеве в 2013 г. Оказывал содействие боевикам Мозгового во время активных боевых действий на востоке Украины. Награжден медалью "За защиту Крыма" и грамотами оккупационной власти”

9. Ялта. О процветании. Центральный рынок. Только за последний год в этом помещении трижды поменялись арендаторы: столовая, магазин инструментов, теперь вот — цветы. Причём последние даже не пытаются там как-то обустроиться — просто занесли с улицы свои лотки. Фото “до” — с Х*яндекс.Панорамы / А в этом помещении долгое время находился хостел. Теперь — гробы / венки / памятники / ритуальные кортежи

P.S. “Леночка продавала газеты в киоске. Когда в городе (Севастополе) появились военные, напряжение пошло какое-то. Люди стали агрессивными. Однажды, я очень хорошо помню этот день 11 марта, к дочке подошли трое ребят в масках, в военной форме. Один из них говорит: "Значит так, коза, либо ты сейчас закрываешь всю эту бандеровскую пропаганду, либо мы тебя сожжем вместе с киоском". Дочка по-настоящему была напугана. Закрыла киоск, побежала домой. Тут внук, ему девять лет, приходит с тренировки: "Бабушка, там дяди с автоматами окружили нашего тренера, покрошили всё в спортзале". Тренер сказал детям идти домой и не приходить до 1-го апреля. Я побежала туда, к этому спортзалу. Там с бабулькой одной мы буквально за руку вывели этого тренера. Отбили. В общем, вернулась я домой и говорю: "Все дочь собирайся. Больше ты тут не останешься". На кого они нападали, морально давили? На тех, кто поддерживал Майдан. За дочку с внуком переживаю. Ей уехать люди помогли, просто друзья по Facebook. Прислали деньги на билеты до Киева. Теперь у неё там приемная семья. Люди замечательные, до слез им благодарна. Лена на работу устроилась, внук в школу пошел. Мечтаю быть рядом с ними. Дом бросить не могу. Не могу и всё тут” — это рассказала в интервью изданию “Гордон” в мае 2014 года Галина Довгополая, которую оккупанты в Крыму сегодня посадили на 12 лет за “шпионаж”, а по сути, за проукраинскую позицию, которую она никогда не скрывала! Видимо, оккупанты не смогли простить пенсионерке смелость сказать о том, что оккупанты назвали референдумом и свободным волеизъявлением: “либо ты сейчас закрываешь всю эту бандеровскую пропаганду, либо мы тебя сожжем вместе с киоском”, “бабушка, там дяди с автоматами окружили нашего тренера, покрошили всё в спортзале” — такое оно, “свободное волеизъявление”, а если ты с этим не согласен, то тебя либо посадят, либо убьют…

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