Новости Крымнаша. Слава Украине! Героям Слава!

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Слава Украине! Героям Слава!

1. В Южном окружном военном “суде” прокурор Евгений Колпиков запросил вынести в качестве меры наказания по сфабрикованным рашистами делам о терроризме: Ленуру Халилову — 19 лет лишения свободы, Руслану Месутову — 18 лет, Руслану Нагаеву — 15 лет и Эльдару Кантемирову — 14 лет. При этом прокурор цинично заявил, что не стал требовать для обвиняемых заключение с особо жесткими условиями содержания — “из соображений гуманизма”. Гуманист хренов! Напомню, эта “алуштинская группа” крымчан была задержана нацистами 10 июня 2019 года

2. Ракетный эсминец США класса “Арли Берк” USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю, где примет участие в проведении операций по морской безопасности, предусмотренных программой сотрудничества с союзниками и партнерами по НАТО

3. Российский футбольный союз (РФС) продолжает истерику: “УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент”. Оккупация Крыма россией — опасный прецедент, а не наша форма, идиоты!

4. Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно (45 голосов) утвердил официальный футбольный статус слоганов “Слава Украине” и “Героям слава”. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением, написал Президент УАФ Андрей Павелко. Кроме того, теперь карта Украины с Трезубцем в центре является официальным символом и большим гербом. Щаз на болотах, где даже свой флаг поднять не могут на спортивных соревнованиях, и свой гимн включить, снова полыхать начнет

Новости Крымнаша. Слава Украине! Героям Слава!
Новости Крымнаша. Слава Украине! Героям Слава!

5. Путин утвердил право крымчан быть госслужащими при наличии гражданства Украины, что противоречит конституции мордора. У лаптеногих полыхает, мол, как так, никому нельзя, а им можно. Потому что Крым — это Украина, и никто от украинского гражданства не отказался. У лаптей начало полыхать

6. “Впервые Крым свяжут авиасообщением с Арменией”, — сообщили оккупанты. Но оказалось, что самолет будет лететь из Крыма во Владикавказ, а потом уже в Армению. С таким же успехом можно заявить, что Крым “связан сообщением со всем миром”… через Москву, например. В общем, наблюдаем пока, чтобы стыковочный рейс не превратился вдруг в прямой

7. “Русский мир” — это когда тупой и еще тупее: Константинов предложил “остановить продвижение иностранщины” путем запрета использования английских слов “при наличии русских аналогов”. Штрафы предложил: для физлиц — от 3 до 5 тыс руб, должностных лиц — от 10 до 20 тыс руб, юрлиц — от 100 до 500 тыс руб. Идею коллаборанта поддержали оккупанты в россии. Севастопольские пропагандоны напомнили: “Ранее Владимир Константинов заявил, что слова на иностранном языке являются "мягким оружием для уничтожения русского мира". В 2016 году спикер госсовета РК усомнился в необходимости изучения английского языка в крымских школах”

8. Ялта. На набережной/4-м причале заканчивается монтаж сцены в рамках чего-то заключительного от фестиваля “Великое русское слово”. Само это “великое русское слово” со сцен/трибун традиционно стесняются произнести, но оно постоянно звучит на той же набережной

Новости Крымнаша. Слава Украине! Героям Слава!

9. Оккупанты в Крыму заявили, что хотят, чтобы европейские суды признали “геноцидом” “энергетическую” и “водную блокады” Крыма Украиной. Эти же оккупанты верещат, что днепровская вода Крыму не только не нужна, но и крайне опасна. А еще они отрицают международное право, к которому постоянно взывают. Конченные!

10. Летние дожди, которые заливали крымские города, не повлияли на уровень воды в водохранилищах, сообщили оккупанты. Сильные осадки выпадали в основном в степных районах, на равнине, откуда не происходит сток в водохранилища. А в горах, откуда вода стекает и наполняет водоемы, существенных осадков в июне не наблюдалось. При этом оккупанты надеются на улучшение ситуации за счет сильного циклона, который сейчас проходит над полуостровом

11. С 1 июля во временно оккупированном россией Крыму, в рамках программы вставания с колен, вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение

12. А помните в Севастополе Ковид-бургерную? Не выжила, в отличие от Covid. Ларёк с булками оккупантам оказалось легче победить, чем сам коронавирус, рост заболеваемости которого пришелся на вторую половину мая, в аккурат после майских шабашей. Ждём нового всплеска

Новости Крымнаша. Слава Украине! Героям Слава!

13. Черные скамейки без навеса под палящим крымским солнцем. Клумба в полосе прибоя (зимой порой тут волна гуляет). Ну это такой “ремонт” в парке Победы в Севастополе

Новости Крымнаша. Слава Украине! Героям Слава!

14. Интересно, такое объявление в Ялте с перечеркнутыми храмами — это ещё только всего лишь экстремизЬм или уже покушение на основы гос. строя? Гундяю ведь обидно…

Новости Крымнаша. Слава Украине! Героям Слава!

P.S. Россия так яростно пыталась убрать с футболок украинских футболистов два слова, что способствовала тому, что сейчас все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the Heroes! Кроме того, многие международные издания в контексте этого скандала снова разъясняют своим читателям, что началось все еще в 2014 году, когда россия оккупировала украинский Крым, но который теперь занимает свое законное место на футболках сборной Украины. Все оружие, которое оккупанты направляют против нас, в итоге всегда оборачивается против них самих. Слава Украине! Героям Слава!

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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