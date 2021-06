1. В Южном окружном военном “суде” прокурор Евгений Колпиков запросил вынести в качестве меры наказания по сфабрикованным рашистами делам о терроризме: Ленуру Халилову — 19 лет лишения свободы, Руслану Месутову — 18 лет, Руслану Нагаеву — 15 лет и Эльдару Кантемирову — 14 лет. При этом прокурор цинично заявил, что не стал требовать для обвиняемых заключение с особо жесткими условиями содержания — “из соображений гуманизма”. Гуманист хренов! Напомню, эта “алуштинская группа” крымчан была задержана нацистами 10 июня 2019 года

2. Ракетный эсминец США класса “Арли Берк” USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю, где примет участие в проведении операций по морской безопасности, предусмотренных программой сотрудничества с союзниками и партнерами по НАТО

3. Российский футбольный союз (РФС) продолжает истерику: “УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент”. Оккупация Крыма россией — опасный прецедент, а не наша форма, идиоты!

4. Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно (45 голосов) утвердил официальный футбольный статус слоганов “Слава Украине” и “Героям слава”. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением, написал Президент УАФ Андрей Павелко. Кроме того, теперь карта Украины с Трезубцем в центре является официальным символом и большим гербом. Щаз на болотах, где даже свой флаг поднять не могут на спортивных соревнованиях, и свой гимн включить, снова полыхать начнет

5. Путин утвердил право крымчан быть госслужащими при наличии гражданства Украины, что противоречит конституции мордора. У лаптеногих полыхает, мол, как так, никому нельзя, а им можно. Потому что Крым — это Украина, и никто от украинского гражданства не отказался. У лаптей начало полыхать

6. “Впервые Крым свяжут авиасообщением с Арменией”, — сообщили оккупанты. Но оказалось, что самолет будет лететь из Крыма во Владикавказ, а потом уже в Армению. С таким же успехом можно заявить, что Крым “связан сообщением со всем миром”… через Москву, например. В общем, наблюдаем пока, чтобы стыковочный рейс не превратился вдруг в прямой

7. “Русский мир” — это когда тупой и еще тупее: Константинов предложил “остановить продвижение иностранщины” путем запрета использования английских слов “при наличии русских аналогов”. Штрафы предложил: для физлиц — от 3 до 5 тыс руб, должностных лиц — от 10 до 20 тыс руб, юрлиц — от 100 до 500 тыс руб. Идею коллаборанта поддержали оккупанты в россии. Севастопольские пропагандоны напомнили: “Ранее Владимир Константинов заявил, что слова на иностранном языке являются "мягким оружием для уничтожения русского мира". В 2016 году спикер госсовета РК усомнился в необходимости изучения английского языка в крымских школах”

8. Ялта. На набережной/4-м причале заканчивается монтаж сцены в рамках чего-то заключительного от фестиваля “Великое русское слово”. Само это “великое русское слово” со сцен/трибун традиционно стесняются произнести, но оно постоянно звучит на той же набережной

9. Оккупанты в Крыму заявили, что хотят, чтобы европейские суды признали “геноцидом” “энергетическую” и “водную блокады” Крыма Украиной. Эти же оккупанты верещат, что днепровская вода Крыму не только не нужна, но и крайне опасна. А еще они отрицают международное право, к которому постоянно взывают. Конченные!

10. Летние дожди, которые заливали крымские города, не повлияли на уровень воды в водохранилищах, сообщили оккупанты. Сильные осадки выпадали в основном в степных районах, на равнине, откуда не происходит сток в водохранилища. А в горах, откуда вода стекает и наполняет водоемы, существенных осадков в июне не наблюдалось. При этом оккупанты надеются на улучшение ситуации за счет сильного циклона, который сейчас проходит над полуостровом

11. С 1 июля во временно оккупированном россией Крыму, в рамках программы вставания с колен, вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение

12. А помните в Севастополе Ковид-бургерную? Не выжила, в отличие от Covid. Ларёк с булками оккупантам оказалось легче победить, чем сам коронавирус, рост заболеваемости которого пришелся на вторую половину мая, в аккурат после майских шабашей. Ждём нового всплеска

13. Черные скамейки без навеса под палящим крымским солнцем. Клумба в полосе прибоя (зимой порой тут волна гуляет). Ну это такой “ремонт” в парке Победы в Севастополе

14. Интересно, такое объявление в Ялте с перечеркнутыми храмами — это ещё только всего лишь экстремизЬм или уже покушение на основы гос. строя? Гундяю ведь обидно…

P.S. Россия так яростно пыталась убрать с футболок украинских футболистов два слова, что способствовала тому, что сейчас все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the Heroes! Кроме того, многие международные издания в контексте этого скандала снова разъясняют своим читателям, что началось все еще в 2014 году, когда россия оккупировала украинский Крым, но который теперь занимает свое законное место на футболках сборной Украины. Все оружие, которое оккупанты направляют против нас, в итоге всегда оборачивается против них самих. Слава Украине! Героям Слава!

