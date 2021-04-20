1. В базе расследователей Inform Napalm собраны данные с доказательствами участия военнослужащих из подразделений 76-й ДШД (в/ч 07264) россии в агрессии против Грузии, операции по захвату Крыма и боевых действиях на Донбассе.

2. Жена политузника Айдера Джаппарова — Маргарита (Хабиба) — в декабре 2020 года провела 2 одиночных пикета в оккупированном Симферополе в поддержку супруга и других репрессируемых. Теперь оккупанты составили на женщину админпротокол, обвинив ее в “невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Напомню, в январе 2021 года оккупанты посадили Джаппарова, отца восьмерых детей, на 17 лет

3. Жители Крыма снова вышли на митинг против уничтожения рашистами Форосского парка. Некоторые из них все еще думают, что путин может спасти, а потому в очередной раз записали видеообращение к ботоксной крысе: “Всеми возможными способами заставляют молчать! Чаша народного терпения переполнена! Причины нашего недовольства никто устранять не собирается! А причины мы называли неоднократно: это уничтожение нашего родного края, уничтожение нашего Форосского парка и всех парков ЮБК”, “Мы защищаем историю и культуру нашей страны, о которых говорит так много и так часто наш президент”. А потом ватоголовые хором прокричали несколько раз “Спасите наш парк!”. До ватоголовых так и не дошло, что НАША страна — это НЕ россия, а наш президент — НЕ путин. Проблема не в “варварах из Татарстана”, о чем форосские ватники пишут в соцсетях, проблема в оккупации Крыма россией, с чего началось уничтожение всего Крыма

4. Бахчисарай. Набережну почали мити Karcher’ом. Те, що минулого разу стіни почали тріскатись, а штукатурка відшаровуватись, окупантів нічому не навчило. Хєрачат перфораторами

5. Крымских призывников оккупанты отправляют белых медведей охранять…

6. В соцсетях продолжают публиковать видео с передвижением военной техники в Крыму. Понаехавшие скоты, плотно засевшие на крымских пабликах, требуют держать перемещение войск в тайне, чтобы “укропатриоты” не радовались полученной информации о противнике. Оккупанты тем временем ведут активные стрельбы на окраине Воронежа

7. Оккупанты опубликовали данные о заполняемости крымских водохранилищ. Немного улучшилась ситуация в Симферопольском и Загорском водоемах. Но по-прежнему все достаточно плохо. А летом снова хлынет ковидная запоребриковая саранча. А они прут без воды — будут нашу допивать!

8. Семь лет “дома” — семь лет дурдома. Хорошо-то как: “Мы живем в Симферополе, и тоже как в дерьме. Уже все привыкли, а многим не с чем сравнивать. Думают, что и так хорошо”, “В Керчи люди семь лет пребывают в шоке от того, во что превратился ГОРОД-ГЕРОЙ при новом правлении. Керчь всегда считалась самым чистым городом в Крыму. Сейчас ЧИСТОТА и ПОРЯДОК нам только снятся: грязь, вонь, везде мусор, реки канализации, смешанные с питьевой водой, растекаются по всему городу. Городская речка превратилась в рассадник заразы. Стаи злющих собак заполонили весь город. Короче, в городе полный Армагеддон”, “Со вторника в Алуште будут давать воду 1 раз в сутки, и все. А гостиницы отключать не будут. Вот так вот”

9. Жители Крыма комментируют заявление оккупантов о водной привилегированности понаехов над местными и графики подачи воды: “Как утром без воды делать элементарные вещи? Особенно с детьми?”, “Офигеть. С вечера людям умываться предлагают?”, “Короче, чистыми будем только спать, и то, если успеем вернуться вовремя домой. И в туалет придётся потерпеть?”, “Общественным транспортом пользоваться будет нельзя. Я прям как чуял, купил лисапед”, “Супер! Зато ждут 8 млн отдыхающих… Идиотизм”, “Планируется 10 млн туристов, даёшь 15”, “70 лет живу в Алуште, не знаю, как культурно выразиться, как можно строить и не думать о воде и канализации? С одного болота всем не хватит, а еще и приезжих принимать. Опомнитесь, хватит над нами издеваться, сначала обеспечьте водой и канализацией, а то прошлым летом говно в море плавало”, “Вот интересно, а в санаториях отдыхающие тоже будут наливать воду в ванны и кастрюли, чтобы умыться и слить в унитазе???”, “Нафиг тогда ваш сезон? Жара, толпа, "корона"!!! Мойте руки!!! Вообще-то, это называется ЧП!!! Какой сезон при ЧП???”, “Похоже, что это пушистый северный зверёк, который подкрался незаметно”, “Обслуживающий персонал потерпит. Главное, довольный турист, он же деньги привозит в Крым. Вот только где эти деньги?”, “Вот так, поделили людей по сортам. Местные пусть попы с ковшика моют, а сдыхли будут в бассейнах плескаться”, “Не ТРЕТЬЕГО сорта, а подстилка, балласт, быдло, что ощущают крымчане, не приближенные к власти!”, “Верх скотства и наглости! Ура! К нам едут турысты! Это же надо так измываться над своим населением, чтобы дать возможность материковым дикарям вымыть задницу!”, “Вместо закрытия региона для турпотока, отключили жителям воду, зашибись решили вопрос”, “Это просто геноцид местного населения. Комфорт для туристов за счёт местного населения????”

10. На “НТВ”, “Звезде” начали крутить ролики, как советы “освобождали” Чехию. Очевидцы тех событий, конечно же, чехи с колорадской ленточкой! Смысл передач в том, что “мы вас спасли, а вы неблагодарные”. В общем, ничего нового. Напомню, 17 апреля премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли 2 человека. Оккупанты в ответ традиционно кричат “вывсеврети” и “настамнет”

P.S. “Мы живем в Симферополе, и тоже как в дерьме. Уже все привыкли, а многим не с чем сравнивать. Думают, что и так хорошо”, — констатируют очевидное жители гетто. И про “многим не с чем сравнивать” — 100% в яблочко. С каждым днем все больше и больше слышу аканье понаехавших вокруг. Они действительно счастливы — счастливы перебраться из своих мухосрансков в оккупированный Крым. И даже в нынешнем состоянии полуостров им кажется прекрасным. А вы все еще считаете, что проблема в путине? Нет, проблема в том, что россияне и есть тот самый путин — мерзкие, вороватые, наглые, лживые, жаждущие крови, новых завоеваний, живущие в дерьме и радующиеся этому… Путина я вижу в каждом из них, слышу в каждом слове и звуке. И таких там большинство. Россияне — это путин, а путин — это россияне!

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