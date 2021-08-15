1. “Без права на здоровье”: прочтите, как российские оккупанты систематически и целенаправленно нарушают право на здоровье украинских политзаключенных.

2. Южный окружной военный “суд” россии продлил содержание под стражей до ноября 2021 года крымскому политзаключенному Зекирье Муратову, у которого на данный момент диагностирована двухсторонняя пневмония и ковид.

3. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил еще о двух участниках, которые присоединились к запланированному на 23 августа саммиту Крымской платформы: “День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42”.

4. Трасса смерти “Таврида”. Откосы ползут вдоль ВСЕЙ трассы. Ливневок нет — будет тонуть. Деревьев нет — ветер будет местами сносить с дороги авто. Снегом будет заметать, как это происходит каждую зиму. И хрен с вашими деньгами, россияне. Но нафига НАМ это чудовище? Уничтожить природу, и все.

5. Снова ихтамнеты устроили ДТП. На этот раз — на мосту-скрепе: “На мосту столкнулись три автомобиля — грузовик и автокран военных, которые, судя по всему, двигались в колонне, и легковушка”, — говорится в сообщении.

6. За 13 августа в оккупированном россией Крыму выявили 613 новых больных коронавирусом, в том числе 224 в Севастополе. Двадцать пациентов скончались.

7. Понаех возмущен: “Больше года живу в Крыму. Хочу отметить тот факт, что коренные крымчане абсолютно всем недовольны! Делают дороги — надоели пробки из-за ремонта! Строят новостройки — ой, понаехов теперь много будет! Запускают новый общественный транспорт — а старые больше были! Как дети капризные, что ни делай — все не так! В моем родном городке последняя "новостройка" сдана в 2011 году, а вместо замены асфальта — ямочный ремонт. Почему вы не видите и не цените все изменения?”. Комментарии не заставили себя ждать: “Потому что всем крымчанам оооочень хочется проснуться, а тебя, понаеха в Евпаторию из Гусь-Хрустального и твоей гавани, НЕТ в Крыму. В Крыму россия закончилась — вот почему”, “Крымчане в ваши зажопински на пмж толпой не едут, а вы хуже саранчи”, “Понаехали и не нравятся им местные”, “Вот и я о том же. Не кланяемся мы им в пояс)))”, “Да ладно, я почему-то вижу все иначе. Пример вчера. Бакальская коса, все местные оставили свои автомобили на дороге, и пешком 500 метров до воды пошли. А великоаозоастные 3 дебила со своими семьями на машинах 136 региона, наплевав на все запреты, заехали аж под самую косу и припарковались возле навесов с людьми. Как они сказали: они каждый год так заезжают”, “Вечно недовольные понаехи”, “Год живут, а ведут себя тут, как будто всю жизнь живут и что-то ещё понимают в жизнедеятельности местных. Ничего вы не понимаете, а только делаете вид, что вы такие умные и во всём разбираетесь, видите проблемы в корень”, “(Понаехавшая пишет) Неправда, всем довольны, кроме вашего гостеприимства, вечно недовольные физиономии. Вспомните горничную из Ялты: обложить х…ми человека — раз плюнуть, как-то так!”, “А горничная не из Адлера разве?”, “(Понаехавшая) Вот 100% не помню, но Крым был”, “Из Адлера, но у понаехов на своих гнать нельзя, поэтому горничная — из ЯЛТЫ, а не из АДЛЕРА))) Им же виднее”, “Не нравятся местные — едь обратно”, “Так ведь не уедут же... Зато будут варнякать, что мы не так посмотрели, больницы не такие, море грязное и в Турции дешевле”, “Уедут-уедут. И сейчас уезжают, не "вывозят" местного менталитета. И хорошо))”, “Просто у местных ещё не сформировался пока менталитет терпил, в отличие от материковых”, “Поэтому и устроили ассимиляцию населения, путём переселения материковых, которые корят крымчан за то, что им якобы все не так”, “(Понаехавшая пишет) Зато хохляцкий менталитет сформировался хорошо”, “Это точно, рабами быть не хотим”, “Да вы совсем уху ели, что ли? Будете 3.14здеть — местные вам навешают лещей вяленных”, “И автор (прим — понаехавший) отметит, что сделано это было (прим — навешивание люлей) с крайне недовольными лицами”.

P.S. Как вы уже заметили, понаехи часто обвиняют крымчан в “хохляцком менталитете”. И если в первые годы оккупации упоротую вату подобные сравнения возмущали, то спустя 7 лет оккупации наше отличие от россиян вызывает едва ли не гордость и констатацию: “рабами быть не хотим”. Поэтому россии, как оккупирующей державе, не остается ничего иного кроме как подавления всякого инакомыслия через репрессивную машину и массового переселения рабов со стажем в Крым на место граждан Украины. Это поняли уже практически все…

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