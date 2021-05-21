1. 20 мая в Украине и за ее пределами отмечают Международный день вышиванки. В этот день украинцев поздравили послы стран "Большой семерки" и посольства ряда других стран. Также праздничные поздравления опубликовали Военно-морские силы. Вышиванки вместо "пикселя" надели сегодня военнослужащие отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

2. До оккупации на праздники дети в Крыму надевали вышиванки. Самой патриотичной считалась единственная на полуострове Украинская гимназия в Симферополе. Сразу после захвата Крыма рашисты гимназию упразднили, выдавили все украинское, многие учителя и дети выехали на материк, а в гимназии детей нарядили в военную форму

3. Марш вышиванок в Евпатории, 2013 год. Несмотря на дождь, на шествие в тот день вышло множество горожан с украинской символикой. Мерзко только видеть среди людей тогдашнего мэра города Андрея Даниленко, который на украинском языке пел дифирамбы Украине, а спустя короткое время с потрохами прогнулся под оккупантов

4. "Крымская власть не может обойтись без тотального контроля за поведением и мыслями населения. Он состоит из двух частей и знаменует собой полное отсутствие свободы слова, общественных собраний, свободы совести и массовое нарушение других прав человека. Первая часть — система силовых ведомств и спецслужб, создающая сеть агентов и осведомителей на предприятиях, в учреждениях, редакционных коллективах, творческих союзах, научной среде, вузах и школах, а также негласное и незаконное снятие информации с коммуникационных сетей, перлюстрация почты, в том числе электронной, мониторинг интернета, отслеживание общественного мнения и настроений граждан, регламентируемое закрытыми и секретными постановлениям и инструкциями. Сбор информации осуществляется через агентов и работающих под прикрытием сотрудников. Вторая часть — с виду легитимная работа с населением, имеющая свою негласную сторону — отслеживание всего, что может угрожать безопасности власти". Прочтите статью журналиста, бывшего узника Кремля Николая Семены о том, как работает тотальный контроль оккупантов над населением Крыма

5. Министерство иностранных дел Украины запустило проект "Незламні", посвященный украинским гражданам, "незаконно заключенным россией в оккупированном Крыму и в рф". Первым героем проекта стал гражданский журналист Осман Арифмеметов. "До ареста он транслировал обыски и похищения крымских татар в оккупированном Крыму. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы по фальшивым обвинениям в терроризме", — говорится в сообщении МИД Украины

6. В оккупированном Крыму волонтеры обнаружили кладбище убитых дельфинов. Опубликовано видео, на котором видно, как к мертвым дельфинам привязаны камни к хвостам. Жуткое видео опубликовал центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море". Россия несет смерть!

7. Севастополь. Жители Фиолента взбунтовались против СИЗО с видом на море — хотят школу и садик. До этого СИЗО не дали построить в Инкермане. Во дают эти неблагодарные! Кругом враги — нужны тюрьмы! А им садики подавай

8. Бутик-отель Софии Ротару "Villa Sofia" в центре оккупированной Ялты остается закрытым второй год. Периодически появляются сообщения о том, что отель выставлен на продажу. Сама Ротару никак не комментирует историю с ведением бизнеса на оккупированной территории

9. Феодосия. "Разве это не варварство — красить каменный мост 19-го века?", — спрашивают ватники. Да, варварство. Говень, она такая

P.S. Ватники Кацивели взвыли! Хотят, чтобы оккупанты вернули им свободный доступ на набережную и пляжи. Хотят, чтобы было хорошо, свободно и весело, как при хФашистах. Ага, при Украине, то бишь. А хрена с два, упоротые ватоголовые. Будет так, как положено в говени — забор, колючая проволока и отсутствие всяких прав и свобод. Упоротые записали очередное слезное видео, цитатами из которого я завершу сегодняшний выпуск: "Стараниями этих архаровцев президентской гвардии вот эти два поселка — Олива и Мухалатка — точнее, их жители, по сути превращены в бесправных рабов. Ту же участь могут повторить и жители нашего прекраснейшего южнобережного поселка Кацивели. Из-под носа продолжают забирать самые лакомые куски земли и лишают свободного передвижения по набережной. С одной стороны на поселки наступают объекты ФСО (путинская федеральная служба охраны). С другой — элитные объекты бизнес империи Германа Грефа. Высокие заборы с колючей проволокой и видеокамерами уже перегородили некогда шикарную набережную в поселке Кацивели. Когда президент наш уважаемый владимир владимирович путин попросил людей посидеть дома, то, когда люди 2 или 3 месяца сидели дома, люди вышли погулять и не смогли пройти эту набережную насквозь. Как вы думаете, приятно было людям? Это абсолютно ненормально! Это антиконституционно! Жить на море, где ты не имеешь выхода к морю, не имеешь доступа к водным ресурсам… События в Кацивели развивались стремительно. За считанные месяцы вокруг Дома творчества академии наук Украины (прим — сейчас захвачен ФСО) вырос высокий глухой забор. У въезда на территорию появился КПП, а чуть позже начались строительные работы, которые продолжаются по сей день. Жителям поселка просто отрезали проход по набережной. ФСО отжимает все соседние научные объекты и даже нашу дорогу общего пользования подмяла под себя вместе с клубом-столовой и тремя картами набережной. Эта контора взяла и перегородила наш общий пляж!", "Это достояние всех жителей рф!", "Раньше был у нас проезд через дом отдыха Кацивели, была и дорога, и освещение прям на набережной, можно было купаться, гулять и отдыхать. Сейчас, с 14 года, я могу максимум отсюда сверху лицезреть (море), потому что дороги нет никакой", "Полное безобразие! Полное! Это даже невозможно рассказать! Для местного населения у нас не осталось практически ничего! Можно было пойти на набережную погулять, были концерты на праздники, танцевали, веселились, народу было — не пройти. В данный момент туда не спустишься ни под каким соусом! Закрыли высокими заборами! Как же нам, бедным, несчастным людям, спуститься на набережную?". Ватники выходили на пикеты, писали жалобы во все инстанции оккупантов и самому луноликому. Но ничего не помогло! Кому еще россию?!

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