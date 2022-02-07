1. Пожизненное заключение грозит слепому Александру Сизикову. За участие в пикете в поддержку репрессируемых крымчан оккупанты его объявили "лидером террористической ячейки".

2. Политзаключенный второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекиров написал письмо из заключения, текст которого опубликовало гражданское объединение Крымская солидарность: "В данном письме хотел бы рассказать о том, что сегодня происходит со мной, о том положении, в котором оказались все мы в полицейском государстве россия, и что нас ждет в ближайшем будущем. В завершении дам вам советы, следуя которым мы сможем с достоинством пройти все наши испытания. Подходит к концу наш судебный процесс. На днях мне и моим друзьям вынесут приговор. Судя по запрашиваемым срокам (от 16 лет до 18,6), это государство боится нас и подобных нам больше, чем маньяков, убийц и насильников".

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3. "Крымчанам, осужденным за терроризм, из Украины прислали матпомощь. Материальная помощь была передана через сотрудников консульства в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского и Сергея Юрченко", — сообщили пропагандоны. Крымчане прокомментировали: "Эти люди признаны политзаключенными", "Никогда кырымлы не были террористами. Это весь мир знает. Поэтому террористке Поклонской с прихвостнями придется отвечать в Трибунале народов ООН в Гааге", "Ну шо тебе сказать, гавань… Тут тебе не Залесье, иди гуляй мостом отсюда"

4. Армянск. Рашисты таскают железяки и сопровождающих ихтамнетов: "Вагоны военной техники, переброс военных. По Московской трассе около 3 колонн двигались вчера в сторону Армянска! Почему этого не говорят в новостях?", — спрашивает ватник. Не те новости ты смотришь

5. На мысе Опук тем временем продолжаются военно-террористические учения рашистов, в том числе кадыровцев

6. Еще больше ихтамнетов и металлолома рашисты прут к нам из Буйнакска и других замостовых мухосрансков

7. Российские хакеры из группировки Gameredon атаковали широкий круг организаций на материковой части Украины, в том числе "западное государственное учреждение". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчеты американских корпорации Microsoft и компании по кибербезопасности Palo Alto Networks. Reuters обращает внимание, что в ноябре 2021 года СБУ объявила, что в Gameredon (СБУ в своем пресс-релизе называет их ARMAGEDON) работают сотрудники ФСБ оккупантов в Крыму

8. В 2015 году от вибраций, вызванных вбиванием свай для моста-скрепы (дрожал весь город), рухнула Митридатская лестница в Керчи. 5 лет оккупанты чесали репы и кормили завтраками, а потом сляпали новодел, который стал рассыпаться и зеленеть от плесени, не выдержав первой же зимы. Пропагандоны пишут: "В Керчи ступени на Митридатской лестнице начали осыпаться. Материал отваливается кусками и крошится. Кроме этого, в переулке Первый Митридатский плиты, которыми вымощена подпорная стенка, потрескались и отпали. Отметим, что их установили не целыми, они изначально были с отколотыми кусками. Напомним, что и сама лестница потеряла презентабельный вид, она начала зеленеть, а освещение частично перестало работать". Жители Керчи, по уши хлебнувшие родной говени, комментируют: "А бабки уже все на мокшанских болотах… А оттуда выдачи нет. Поэтому и надежд в Керчи нет абсолютно никаких на рашу. Всё будет только хуже", "Вот говорили же старожилы, что не нужно было выбрасывать старые плиты и ступени. Нужно было их просто подремонтировать. И вид бы был первоначальный, и денег бы сколько сэкономили", "А дорогой владимир владимирович так верил в эту стройку!", "А у грифонов там ещё ничего не отвалилось?", "Старую лестницу демонтировали и вывезли на Керченский мусорный полигон, а нам из говна слепили новую. Не просто так в прошлом году побоялись факельное шествие по этому новому сооружению пустить. Рассыпается даже там, где люди не ходят, а плесень кто-нибудь видел на старой лестнице?", "Крымчане уже давно поняли — рукожопая рукожопия, одни понты", "Уже ничего не удивляет"

9. А эти ватники продолжают выть: "Авиаторы обратились к Сергею Валерьевичу (прим — Гоблину) в связи с тем, что кто-то хочет снести ангар и спортивную базу… Как сохранить историю? Как сохранить ценное, создаваемое годами?", — спрашивают ватоголовые. Ну, для начала не надо было радостно встречать оккупантов в 2014 году, а теперь уже поздно выть! Речь идет о спортивной базе авиаторов на горе Клементьева. Прочтите жалкий скулеж ватоголовых

10. А вы знаете, что в Крыму на YouTube нельзя послушать музыку многих исполнителей из-за санкций? К примеру, группа Abba или Yello и множество других. Пишет: "Видео недоступно". Через VPN всё работает. Предполагаю, что звукозаписывающие компании выполняют санкции США

11. Ватники и понаехавшие в Крыму постоянно сталкиваются с тем, что им повсюду напоминают, что Крым — это Украина! Например, украинская реклама на YouTube постоянно крутится, или браузер, который показывает им, что они находятся в Украине. Вот пример от нашего крымчанина, когда он был на сайте российского интернет-магазина Wildberries. Поверьте, это до безумия бесит упоротых ватников и понаехов. Лично слышал.

12. И Спутник не помог: в Крыму и Севастополе установлен новый рекорд по числу новых заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии: 949 и 506 человек соответственно. Всего — 1455 новых больных за сутки. 11 человек умерли

13. В Севастополе открыли юнармейский ясли-сад… Свежепосвященные влазят в бЭреты целиком… У них мамы є? Чи мамы заняты — еще пошли нарожать?

P.S. "Крымчане уже давно поняли — рукожопая рукожопия, одни понты", — написал житель Керчи о россии. Да, да, и еще раз да. Не устану публиковать ватные разочарования. И видится мне, что ватники будут в первых рядах гнать оккупантов по мосту!