1. Freedom House снова признала Крым несвободным. Оккупированный россией украинский полуостров занял 201 место из 210 по доступу людей к политическим правам и гражданским свободам. “ФСБ поощряет жителей сообщать о лицах, выражающих протест против аннексии, а атмосфера страха и запугивания серьезно препятствует частному обсуждению политических вопросов. ФСБ часто возбуждает уголовные дела против тех, кто критикует оккупацию и ущемление крымских татар”, — говорится в отчете. Крым получил 7 баллов из 100 возможных, ухудшив на один балл показатель по сравнению с прошлым годом. Именно столько баллов или меньше получили лишь несколько стран и территорий в мире: Северная Корея, Сирия, оккупированные россией части Донецкой и Луганской областей, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Туркменистан, Эритрея, Тибет и Сомали

2. Понаехавшая мошенница из Владимира надула керченских бизнесменов, представившись “сотрудницей мэрии”. И такого добра к нам прет теперь валом

3. США продолжают внимательно следить за поведением обезьян, облетая на Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk и Boeing P-8A Poseidon оккупированный россией Крым и черноморское побережье мордора

4. В сети появилось видео прибытия железнодорожного эшелона с ихтамнетами в оккупированный россией Крым. Эхх, а до оккупации на ЖД вокзалы украинского полуострова прибывали совсем другие поезда с другими пассажирами

5. Крымчанин опубликовал новые фотографии, как вновь прибывшие ихтамнеты бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное: “Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути — закинула, а на “довольствіє” поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і “підломлюють” (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній! А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд — звичайне гарматне м’ясо”

6. Концентрация российских вояк на границе с Украиной и в Крыму вызвала обеспокоенность у жителей полуострова, в том числе у тех, кто радостно скакал из-за оккупации Крыма россией, носясь с мантрой “зато не стреляют” и не замечая того, что война идет уже 7 лет: “Ещё в прошлом году совершено не верил в полномасштабную войну, а сегодня уже этой уверенности нет. Стягиваются с обеих сторон силы, эксперты даже ставят даты начала кампании на вторую половину апреля. Есть выражение — война все спишет. Видимо, того, что нужно списать, накопилось слишком много с обеих сторон”, “Будет ли война? Хочется верить, что нет, но к ней готовятся”, “Учитывая падение рейтингов власти обоих государств, маленькая война выгодна обеим сторонам”, “Кому выгодно обострение: только Кремлю. В Украине трудностей и без войнушек хватает. А кремлевским ястребам война нужна для упрочения власти и сплочения народа вокруг вождя. Жду постановки провокации: по сценарию — Украина напала первой, а все нападавшие будут иметь в кармане фото Бандеры и Джемилева”, “Посмотрите на Яндекс.картах оборонительные рвы со стороны Украины и полное отсутствие таковых со стороны Крыма. Кто на кого собирается нападать, сразу видно”, “Украина показала себя порядочным партнером в плане Нормандского Договора. Наша страна — единственная, которая выполнила условия договоренности. Другие подписанты: россия — нарушитель, а остальные страны (даже США) показали себя как слабые и недальновидные, поставившие мир под ядерную угрозу”, “В этом году в рф выборы, и очень уж им хочется подогреть патриотические настроения. А народ "x@xлов" мочить хочет уже давно. Последний опрос с красной площади Сотник-ТВ во всей красе это продемонстрировал. Та накачка, которой качают столько лет российский плебс против Украины, просто так не испарится. Скорее всего, война будет, но только тогда, когда достроят СП2 (Северный поток), чтобы союзники по жопе за остановленный транзит не настучали. И кровь наша будет на руках этих респектабельных господ тоже”, “Честно сказать, задолбали с темой войны. У пропагандонов нет других тем”, “А о чём ещё говорить, больше успехов нет, ну разве что у владельцев дворца в Геленджике да кайфующих за забором в поселке Олива”

7. Перед Хансараєм перекопали все русло Чурук-Су. На археологічні дослідження не схоже. Що вони там шукають? Золото ханів? Все погано, дуже погано. На дні ями знищено завал старовинної кладки. Знищення Хансараю триває

8. Катание на костях: в Евпатории оккупанты планируют построить каток на месте бывшего мусульманского кладбища. Застройку территории планирует фирма “вице-премьера” Евгения Кабанова. Сам Кабанов заявляет, что “там нет никакого кладбища”, что противоречит данным исторической справки Евпаторийского краеведческого музея

9. Оккупированный россией Крым продолжает обрастать заборами: “Добрались заборы, закрывающие виды на пейзаж ЮБК, и в селе Оползневое Большой Ялты. Скоро здесь появится китайская стена”, “На Китайскую стену водят экскурсии”, “Ну да. Наверно, не верно подобрала текст”, “Как же они задолбали своими заборами”, “Можно поздравить народ Алупки с забором, скоро вы будете ограждены от невидимых врагов”

P.S. Пожилая женщина сделала замечание бухому понаеху в общественном транспорте Симферополя. Понаех в ответ со своими друзьями начал кидаться на нее и орать: “Э, слышь ты, понаехало! Я подойду щас! Че! Ты че орешь на меня?! Я понаехал здесь! Я с Сибири приехал, и че! Села, бл@ть! Кто понаехал?! Слышь ты, я в россию приехал! Слышь ты, замолчи, бл@ть, понаехали! Мы в россию приехали! Ты в Украине жила, бл@ть! Замолчи, бл@ть! А я в россию приехал!”. Судя по реакции и ряду плохо разборчивых слов, понаех далеко не первый раз слышит в свой адрес нелицеприятные слова. И дело не только и не столько в поведении понаехов, сколько в том, что их воспринимают в Крыму совсем не как освободителей

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