1. 28 января 2003 года подписан Договор о российско-украинской границе, который россия нарушила в 2014 году, напав на Украину, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Договор действует до сих пор. Согласно ему, Крым — это неотъемлемая часть Украины, а россия — ублюдочная страна!

2. Военная техника оккупантов. 15 км от Керчи в сторону Феодосии. Сегодня, 28.01.22, 14.00 по украинскому времени (видео). Трасса от Керчи до Феодосии — вся в военной технике (видео).

Видео дня

3. В Севастополе было замечено перемещение российских ракетных комплексов.

4. В Перевальном сегодня столкнулись две военные машины оккупантов.

5. Разведка НАТО с помощью сразу нескольких бортов продолжает следить за кремлевскими обезьянами.

6. Пропагандоны крымские стараются: “Американцы собираются эвакуировать посольство из Киева, а из Москвы — нет. Похоже, американцы поставили на россию”. Рашен пропаганден умеет высосать победу из… из всего! И ничего, шо посольство США в Москве сократило сотрудников до минимума после оккупации Крыма россией и практически не дает россиянам визы. И ожидание собеседования чуть ли не на годы вперед, и прочие ништяки. Глубинные по посольствам не ходЮть…

7. “Лица, призванные защищать конституционный строй, своими преступными действиями сами толкают страну в пропасть беззакония. И при этом судят меня — человека, который осуждает агрессию россии в отношении Украины и оккупацию Крыма. Однако, мы сегодня видим, что именно само это преступление россии является источником её проблем как внутри страны, так и вне её. Только осудив истинных виновников своих бед, россия обеспечит собственную безопасность”: прочтите заявление репрессируемого рашистами Наримана Джеляла.

8. В Новом Свете психически нездоровая женщина выбросила из окна свою 8-летнюю дочь, потому что не получила вовремя лечения — ни госпитализации, ни положенных ей лекарств. Т.е. смерть ребенка — следствие убитой россией медицины в Крыму.

9. Байдарскую долину оккупанты распродают под застройку… Недорого.

10. Расскажите митингующему Сардырке, почему МТС в Крыму официально типа нет. Думаю, потому что Крым — украинский, Сережа: “В 2020 году мы провели протестные мероприятия, которые завершились успехом. МТС не поднял тарифы, а министр Мининформа Крыма Зырянов ушёл в отставку. Нынче же из-за ковида митинги запрещены, и мы не смогли организовать массовое сопротивление новому увеличению цен на услуги МТС в Крыму в январе 2022 года. Почему Единая россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая россия, Новые люди не дали политической оценки ухудшению жизни крымчан?”, — написал ватоголовый пропагандон из Ялты Сергей Сардыко и позвал всех на акцию протеста, которая якобы должна состояться 30 января. Будут умолять Гоблина остановить ценовой беспредел МТС, а также требовать от МТС “признать Крым российским”.

11. Цены, АСТАНАВИТЕСЬ: “Кто-то может в Крыму остановить вакханалию с ценами в магазинах ПУД (прим — бывший АТБ), и сколько этот беспредел будет продолжаться?!!”, “Разве только ПУД? Разгул цен по всему Крыму, во всех магазинах. А на рынках что творится! К овощам не подступиться. Просьба к Сергею Валерьевичу (прим — к Гоблину), проверьте”, “Надо всем крымчанам договориться и в ПУД не ходить”, “Только в ПУДе? Да это почти везде!”, “Цены растут с каждым днем. Все магазины не отстают. БЕСПРЕДЕЛ”, “Цены высокие везде. Поставщики цену поднимают сильно. Рекомендованная цена гречки, например, 95 рублей, а в закупке цена 94. Какую должен цену ставить магазин?”, “Крымский мост откроется, и цены обязательно упадут!” .

12. По Крыму шествует победобесие “Блокадный Ленинград” и “три корочки хлеба”. Даже сценки разыгрывают… с надрывом.

P.S. Журналистка Александра Ефименко сообщила на своей странице в Facebook о запугивании ее оккупантами в Крыму. Из-за запугивания и угроз она решила не ездить на полуостров “до лучших времен”: “Моя последняя командировка в Крым длилась с сентября по ноябрь. Через неделю, после заезда на полуостров, когда я открыла утром калитку собственного дома, мне под ноги выпали две красные искусственные гвоздики с черной лентой (прикреплять фото этого изысканного букета не буду). Тогда я решила остаться и доработать, прекрасно понимая, что это — достаточно серьезное предупреждение, на мой взгляд. После возвращения в Киев, в конце декабря 2021 года, мне позвонили и рассказали, что в месте, где я останавливалась во время той же поездки, была полиция. Пришли, назвали мое имя, расспрашивали информацию обо мне. Те, кто все это устраивает, фактически лишают меня полноценного права на профессию сейчас и загоняют в своеобразную самоцензуру. Признавать это неприятно, но необходимо. Конечно, я давно ожидала чего-то подобного и, честно говоря, не особо удивилась. В Крыму нужно работать независимым журналистам. Я бы даже сказала — необходимо. Ровно до того момента, пока ты чувствуешь, что можешь приносить пользы больше, чем проблем. Потому что их там достаточно. Но люди, которые остаются на оккупированной территории, они стоят того, чтобы рискнуть и не раз, честное слово. И Крым этого тоже стоит”.