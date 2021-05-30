1. “Сегодня первый раз после вынесения приговора посетил в СИЗО украинского политзаключённого Ивана Яцкина. Несмотря на суровый приговор — 11 лет строгого режима, Иван Григорьевич не теряет стойкости духа и бодрого настроя и четкой позиции — во время встречи был в футболке с украинской символикой, той самой, за которую его в СИЗО "Лефортово" выставили на мороз три месяца назад. Обсудили поданную апелляционную жалобу и дальнейшие действия защиты по делу. Передаёт привет и слова благодарности всем, кто помогает и поддерживает его и других политзаключённых”.

2. Они решили, что, если путин послал их захватывать и грабить чужие страны, то почему нельзя то же самое сделать с букмекерскими конторами: двое вооруженных ихтамнетов совершили несколько грабежей букмекерских компаний в Симферополе, за что получили тюремные сроки

3. В россии с помпой отмечают пятилетие детского милитаризированного формирования “Юнармия”, отделения которого появились после 2014 года и в оккупированном Крыму. Российские пропагандоны пишут, что за пять лет в “Юнармию” вступили более 800 тысяч школьников, и подают эту цифру как достижение и позитивный факт. Но разве может быть позитивным навязывание детям мыслей о том, что война — это нормальное явление? Кто в здравом уме выберет для своего ребенка детство в строю, а не на игровой площадке? Такие мысли появляются у многих крымчан, к которым после 2014 года пришла российская действительность, вместе с ее системой образования и “патриотическими” детскими организациями. По ссылке прочтите мнение крымчанина о том, как оккупанты уродуют психику детей в Крыму. Кстати, в путлерюгенд хотят втягивать детей с шести лет, а не с восьми, как сейчас

4. “Севастопольские новобранцы отправились к месту службы”, — сообщили оккупанты. Белые медведи сами себя не поохраняют!

5. Новая ильменитовая схема, каких было уже десятки: сырье для завода Фирташа “Титан” в Крыму поставили из Мозамбика. При этом судна, которые участвуют в черной схеме и работают на оккупантов, отключают маячки — типа не палятся.

6. Расширен перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Обновленный список из 199 фамилий опубликовало министерство культуры и информационной политики Украины. СБУ подало документы относительно еще семи рашистов, которые нарушают госграницу Украины и пропагандируют ненависть к Украине в интересах Кремля. Это основатель скрепной кинокомпании “Таврида Фильм” в оккупированном Крыму Денис Каганец, композитор Игорь Брыль, пианист Яков Окуль, актеры Евгения Александрова и Вера Алентова, певица Эльвира Тугушева

7. Там такая история — брать Поклонскую наши аксеновские абизяны не хотели — $5-6 млн вход в список едры не дала, противная. Выторговывала себе кресло хорошее за отказ. “Поклонская отказалась от участиях в выборах в Госдуму”. Преступница и коллаборантка в Крым возвращается: “Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно”

8. Форосский парк и прекрасная бетонная дымка над ним. Варвары продолжают уничтожение парка

9. На севастопольском ватофоруме ватаноиды начали писать про якобы связь УПА с нацистами, но что-то пошло не так: “Ваши провинциалы в 1942 году немцев хлебом-солью встречали, так что лучше не продолжайте”, “Ну так и крымчане, граждане Украины, зелёных человечков тоже с хлебом-солью встречали… А если вы имеете ввиду РОА и прочих казачков Вермахта, то тут есть интересный момент: состав РОА и прочих формирований (суммарно численностью до полумиллиона) был полностью из бывших граждан СССР. А если вы имеете ввиду УПА и прочих бандер, то они гражданами СССР никогда не были. Для них что Германия, что СССР — один хрен. Воевали и с теми, и с теми”, “(Рашист взбеленился) Если ты, чмо, про 2014-й, то удар тебе в морду — за мной”

10. Жители Ялты продолжают тосковать по круизным лайнерам, которые заходили в порт города до российской оккупации. В соцсетях появляются ностальгические фотографии с комментариями крымчан как покинувших полуостров, так и продолжающих жить в гетто

11. Это вместо круизных лайнеров: по дорогам оккупированной Ялты рашисты гоняют военную технику Милитаризация нон-стоп

P.S. Паблик Ялты. Крымчане в стебущейся форме приветствуют появление аэропорта-побратима по международности — Минского аэропорта: “Россияне Крыма целиком и полностью поддержали пилотов ирландской компании Ryanair, решивших посадить самолет с бомбой на борту не в ближайшем аэропорту назначения — в Вильнюсе, а, как того и требуют инструкции при любой аварийной ситуации, развернуться и лететь в сопровождении белорусского истребителя в более отдаленный и надежный аэропорт — в Минске. Тем не менее, как обычно, их патриотические чувства разделились надвое. С одной стороны, крымским россиянам радостно, что белорусский блогер, случайно летевший этим же рейсом, задержан и уже дал признательные показания. А главное, над Республикой Беларусь теперь не будут летать самолеты заграничных авиакомпаний, как и над Республикой Крым, а Минский аэропорт стал международным, как и Симферопольский. С другой стороны, крымские россияне крайне обеспокоены предстоящий перелетом президента путина в Швейцарию к Байдену. Ведь получается, если какому-то хамасовцу в Нидерландах взбредет в голову сообщить о заложенной на борту бомбе, то пилоты будут вынуждены посадить самолет российского лидера в Гааге. А то и сразу — в Гуантанамо”

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.