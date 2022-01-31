1. Новые политические преследования, новые жертвы, новые методы репрессий. Каждый месяц в оккупированном россией Крыму проводят обыски и задержания гражданских и религиозных активистов, безнаказанно пытают током, фабрикуют уголовные дела, на закрытых судебных процессах осуждают на десятки лет заключения.

2. 29 января в Киеве состоялось открытие фотовыставки, посвященной украинцам и крымским татарам, которые удерживаются в плену, в российских тюрьмах, которые пропали без вести

3. Апелляция оставила в силе приговор гражданину Украины Сергею Швиденко, которого российские оккупанты в Крыму обвинили в “совершении диверсии”. Украинец пробудет за решеткой 6,5 лет

4. У катера украинских рыбаков Руслана Романюты и Ивана Герасименко, вышедших в Азовское море и не вернувшихся, заглох двигатель, и он дрейфовал в море. Сами рыбаки нашлись и находятся в больнице на Херсонщине. Об этом в Фейсбуке написал Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, по словам которого, катер оккупантами не задерживался, о чем сообщалось ранее. Информация о задержании рыбаков пошла от их родственников, которые живут на полуострове. К счастью, информация не подтвердилась

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5. В россии умер режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко, который активнейшим образом поддержал военную агрессию россии против Украины, а также оккупацию Крыма, куда не раз незаконно наведывался в пропагандистских целях

6. Грузооборот и без того дохлых портов оккупированного Крыма за 2021 год упал на 58,7% (ниже символической отметки в 1 миллион тонн). В общем объеме грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна на порты оккупированного россией Крыма пришлось лишь около 0,03%. До российской оккупации грузооборот крымских портов составлял 11,3 млн тонн. Продолжаем вставать с колен

7. “Этих залесных послушать — так мы тут до 14-го года в землянках жили. Вот ушлёпки с промытыми мозгами. Я всё время вспоминаю, как весной 14-го по Центральному ТВ россии с таАаким пафосом рассказывали, что в Крыму начали в городах косить траву” — крымчане комментируют вопли понаехавших рашистов, которые недовольны тем, что мы им в ноги не кланяемся.

8. В Крыму вновь выявлено свыше тысячи новых больных коронавирусом за сутки (595 в АРК и 442 в Севастополе). 14 пациентов скончались

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина: “Вперше побував в окупованому академічному рюзькому драмтеатрі в Сімфі. Раніше був там тільки до окупації. Дивилися музичну комедію “Сезон любові”. Враження в двох словах: совкодрочерство та політиканство. За сюжетом, до літньої жінки приїздить якась дальня родичка з республіки найближчого закордону… Здогадайтеся з одного разу, з якої це країни, яку можна називати відкрито в спектаклі, з якою у московії збереглися ще “дружні” стосунки? Причому привозить з собою національну страву цієї країни… Здогадалися, яку? Правильно — драники! Передбачувано до примітиву! Цей спектакль замислювався як музична комедія, тому всі актори повинні співати пісні… Все б нічого, але половина трупи взагалі не потрапляє в ноти, і все виглядає, як виступ дитячої або сільської самодіяльності на ярмарку. Але і це не головне! Врешті-решт мене добила фраза однієї з головних героїнь, яка охарактеризувала одного із своїх колишніх ухажорів в молодості наступним чином: “А знаете, какой он был молодой и темпераментный — как Бахчисарайский фонтан!”. Тут я зрозумів, що ані сценарист, ані режисер, ані актори не є місцевими, і жодного разу не бачили справжнього Бахчисарайського фонтану з його крапельним “темпераментом”. Дуже невдала спроба прмазатися до “ісконно московітської” території. Щось мені смішно не було взагалі з тієї “комедії”, навідміну від двох панаєхів на передньому ряду, які ржали як кобили від всіляких плоских жартів. Зрозуміло, чому цим “братам” можно впихнути в їхні макитри будь яку х*рню! Більше над собою таких “екскрементів” ставити не буду!”.