1. Ровно 7 лет назад российские оккупанты похитили отца троих детей, крымскотатарского активиста Решата Аметова, вышедшего с одиночным протестом против т.н. “референдума" к зданию крымского правительства. Через две недели тело крымского татарина было найдено со следами жесточайших пыток (глаза выколоты, следы побоев, голова обвязана клейкой лентой, рядом лежали наручники), а в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как несколько ублюдков из созданной россией “самообороны Крыма" скручивают Решату руки и сажают в автомобиль. В сентябре 2019 года прокуратура АРК сообщила, что убийцами являются Руденко Александр и Баглюк Александр. Руководил ими военнослужащий Вооруженных сил россии Скрипник Евгений, который проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728 отдельном батальоне связи. После преступлений в Крыму оккупанты направили убийц в террористическую организацию “ДНР", где они также совершили ряд тяжких преступлений

2. Оккупанты задержали жителя Симферополя, которого обвиняют в “публичном оправдании терроризма". ФСБ-пикчерз уже и кино состряпало

3. 27-летний крымский татарин Алим Керимов — один из самых молодых узников Кремля, арестованный оккупантами после массовых обысков в Крыму 27 марта 2019 года. Об обыске, поддержке соотечественников и надежде на освобождение рассказала супруга политузника — Алие Умерова

4. Что-то непонятное происходит в Керченском проливе, где несколько дней терпит бедствие судно с химикатами на борту. Один член команды умер, другие были эвакуированы. Оккупанты все тщательно скрывают.

5. Воды нет, греть нечего… Все логично: “А теперь можете залезть под лавку и материть россию сколько угодно. Вы уволены! Знакомый поделился новостью. В связи с тем, что нет горячей воды, в теплосети начались сокращения. Причем сотрудникам говорят так: “пишите заявления на увольнение, а когда наступит сезон, снова напишите заявления о приеме на работу". А сотрудники не спросили, что делать в межсезонье? Людей грабить? Наркотой торговать? Из Симферополя. Крымнаш"

6. Посмотрите на смерть Форосского парка в свежих фотографиях

7. Форосская резня бензопилой. Семь лет “дома" — семь лет дурдома. Там и Меласский парк вырезают, кстати: “Все, что сейчас происходит в Крыму, в Форосе — это варварство, вредительство! Мы всю жизнь живем в Крыму, мы видели множество строек! Так не строили НИКОГДА!!!! В моем родном Меласском парке тоже идет наглая стройка, вообще без документов! ВСЕ закрыто забором! Нас не пускают. Новости узнаем от рабочих в магазине. Так вот, строитель, вызванный бурить, говорит: сколько строю, такое впервые! Никакого точного плана! Сказали, что бурить нужно где-то здесь!!! Результат — санаторий и поселок остались без света, потому что “где-то здесь" оказался высоковольтный питающий кабель 10000 Вт!! Посмотрите на райский уголок Форосского парка! Стройка добралась до каптажей, находящихся выше!!! Родники, каптажи, подземные источники!!! ОНИ ПИТАЮТ ВЕСЬ ПАРК!!!!"

8. “Фашисты из Форосского санатория уничтожают жителей Фороса и всех тех, кому дорог этот парк. Надо аннулировать итоги приватизации этого санатория и сажать бандитов, замахнувшихся на святое" — написал понаехавший нацист Горный, которому саркастично ответили: “Какие фашисты? Фашистов мы прогнали, и туда пришли вежливые люди. Не надо порочить освободителей! Это все проделки Америки!"

9. Понаехавшая из Екатеринбурга в Судак рашистка Елена Шубенкина воет про уничтожение Крыма ее россией: “На волне событий в Форосе хочу показать, что сделали уже в Судаке. Капсельская бухта, случайно не распаханная за все века существования Крыма, сохранившая свою уникальную коренную растительность, уничтожена варягами из Москвы. Правительственный проект Таврида-АРТ претворяют в жизнь, нимало не беспокоясь о самобытности природопользования в Крыму. Жителям навязывают информацию об улучшении инфраструктуры судакского района, а неугодных активистов вызывают в силовые структуры".

P.S. На судилище в Ростове-на-Дону оккупанты назначили проукраинскому активисту из Крыма Олегу Приходько 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Я бы хотел процитировать слова крымчанина перед вынесением приговора: “В оккупированном Крыму я помешал путину. Меня арестовали, чтобы не портить картинку всеобщего благополучия. Путем фальсификации со стороны продажных шакалов я стал террористом, ведь у путина был в НКВД отец. Не трудно догадаться, откуда корни перешли. Почему путин — заказчик? Об этом бы мог рассказать следователь Романец. Мне эта мразь трусливая тогда на вопрос, кому я помешал, показала пальцем вверх. Я говорю: "Аксенову?". А он говорит, мол, нет, выше. Сильно известный стал. Ко мне журналисты приезжали, снимали репортаж… Придут порядочные люди и потребуют на виселицу вашу бешеную собаку, путина вашего. За военные преступления и прочие мерзости в отношении соседних стран. Но прошу учесть, что и о вас не забудут. Обращаюсь к судье. Вы тоже пожилой человек. Я вас предупреждаю, что против меня совершено преступление, которое обязательно будет наказано. С вашим профессиональным опытом вы понимаете, что делаете вид, что не понимаете, что здесь происходит. Выбор за вами. Рано или поздно за все придется платить". После вынесения приговора Олег Приходько эмоционально произнес: “Я хочу, щоб ви всі померли. Тоді на українсько-китайському кордоні все буде добре".

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