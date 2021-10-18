1. Оккупанты в лице Крымстата констатировали рост цен на всё — от 18 до 50% за октябрь 2021 года: овощи, фрукты, строительные материалы, услуги… Мост не помог!

2. Говень некогда прекрасный ТНУ (Таврический национальный университет) уничтожает. Ибо шибко грамотные на оккупированных территориях не нужны! Прочтите, что пишет преподавательница (которая осталась без работы, как и сотни других) о том, что происходит нынче в “КФУ” (“Крымский федеральный университет”), который рашисты слепили вместо престижного украинского вуза.

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3. И снова рекорд: за 16 октября в оккупированном россией Крыму выявили 875 новых случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 289 — в Севастополе. 17 пациентов скончалось, в т.ч. 4 — в Севастополе. Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 122 158 человек, 3975 пациентов умерло.

4. Ялта. Ковид не пройдет: “По оптимистичным отчетам ФМБА, ситуация с ковидом в Ялте под контролем, но только гадалка сможет ответить, что нас ждет дальше. Вот что пишет про посещение Ливадийской больницы Анна Трунова: все стоят, ждут на улице. Вчера все больные померзли в хлам до синевы, потому что сидели и ждали с 12 до 19 часов. На КТ возят только с 13 Про персонал ничего плохого не скажу, все очень внимательные, вежливые и пашут. Но условия… Это жуть, это издевательство.

5. Статистика заболеваемости COVID-19 в Крыму ежедневно бьет рекорд за рекордом. Крымчане, в том числе ватные, в ужасе от происходящего: “Новая волна короны бьет Крым наотмашь. Сезон отгуляли, выборы прошли, можно и вслух сказать — мы задорно бьем новые рекорды, держимся бодро в первой пятерке по ежедневному приросту больных. Перекупские чаты фармацевтов кипят с утроенной силой, индекс протокольных препаратов от ковида возносится к облакам, мест в ковидных госпиталях практически нет”, “Коечный фонд исчерпан на 97%. Остальных, говорят, будут класть на газон (или в)…”, “Удивительно, как власти Крыма перед курортным сезоном усмирили третью волну, а после окончания сезона и проведенных выборов — не смогли”, “Если в россии за 2 недели до выборов количество инфицированных коронавирусом резко снижается, а на следующий день после выборов начинает расти, может, надо почаще проводить выборы?”, “Медицина сейчас захлебнется. Власти сейчас больше похожи на страуса, который засунул голову в песок и ждёт окончания бури”, “Грустновато, однако… Осень. А впереди ещё долгая зима”, “Как далеки мы ещё от цивилизованного общества”, “Сезон прошел. Выборы прошли. Можно теперь и за народ взяться”.

6. “Скорая” в Крыму относительно терпимо приезжает только к маленьким детям с высокой температурой, задыхающимся от кашля. К мамам, тещам, свекрухам и бабушкам — по остаточному принципу. В соцсетях полно сообщений и историй о неоказании помощи.

7. Симферополь. Пешим туризмом крымские дети отзанимались. Теперь это “тропа разведчика”: “Сегодня, в рамках подготовки к соревнованиям "Тропа разведчика", курсанты ВПК "Наследники Победы" МБУ "Городской подростково-молодежный центр" приняли участие в совместной тренировке "Преодоление элементов полосы препятствий разведчика". В ходе тренировки курсанты отработали подъем по крутому склону при помощи "жумара", а также спуск по отвесному склону с использованием нижней страховки. И все это делали в боевой экипировке. Получилась хорошая, солнечная и позитивная тренировка”, — сообщили оккупанты.

8. С паблика Симферополя… вой счастья говени родной: “Да, Крым был другим”, “Варвары угондошили Крым. Выть хочется, что они творят. Почти в ноль потеряно все наше уникальное и неповторимое. Пытаются лепить унылое сочинско-геленджикско-анаповское говно. Господи, как они уже достали”.

9. Другие комментаторы более лаконичны в высказываниях: “Превратили Крым в гетто”. Если бы россия не превратила Крым в гетто, то это сделали бы солдаты НАТО! Но не факт.

P.S. Жители Степного (Феодосия) попросили Гоблина вернуть им воду. Ватники даже на митинг собрались, а пропагандоны написали: “Тысячи крымчан из "Степного" попросили Аксенова вернуть им воду. Автоцистерна раз в день привозит в жилой массив питьевую воду — по одному литру на человека. С 29 сентября жителям перестали подавать даже техническую воду. Причина — отсутствие воды в городском водохранилище. "Там даже нет запасного резерва для Феодосии на случай аварии. Воду, не предупреждая нас, слил Госкомводхоз в Северо-Крымский канал", — заявили в СНТ. Спустя две недели в массив начали приезжать автоцистерны с питьевой водой, которые в день привозят по 4 тысячи литров воды — по одному литру на человека. При этом людям по-прежнему нечем мыть посуду, полы, стирать, невозможно купать детей и мыться самим. Руководство предложило людям использовать воду из местного стока, но она грязная, соленая и содержит слизь. На все жалобы и обращения люди получают одинаковые отписки чиновников. Садоводы считают действия чиновников преступными и подрывающими доверие к власти”. Пропагандоны закончили свою статью цитатой ватоголовых: “Мы не для того защищали Крым в 2014 году, чтобы жить, как в резервации, чтобы стать источником массовой эпидемии для своих соотечественников или умереть в "Степном" от коронависруса. И нам непонятно, почему, чтобы решить любую проблему, надо дойти до Москвы, чтобы заставить местных чиновников работать и помнить о людях”. Защитили Крым? Теперь пожинайте плоды, твари! Тем временем после этого митинга оккупанты, со слов коллаборанта Александра Талипова, решили “исключить массив Степной из границ населённого пункта (Феодосии), что позволит им не подавать туда воду”. В общем, отлично “защитили” Крым. Кстати, проблема усугубилась еще и тем, что в этот массив, как и по всему Крыму, с 2014 года понаехало много всякого сброда, которому тоже нужно пить, есть, купаться… А еще по всему Крыму набурили скважин, нарушив геологию… Вот вся водичка и ушла. Кому-то еще радостно от заявленных 8 млн “туристов” и от “спасения” Крыма?

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