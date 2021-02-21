1. Ровно 7 лет назад, 20 февраля 2014 года, по приказу путина, встав за спины женщин и детей, россия начала войну против Украины. Сначала под видом “спонтанно возникшей самообороны” рашисты оккупировали Крым, проведя фейковый “референдум”, который позже признали военной спецоперацией, а затем, позорно сорвав нашивки, вторглись в восточные области Украины.

2. Одним из тех, кто 7 лет назад вышел на Майдан, был керчанин Сергей Кемский, который практически безвыездно находился в палаточном городке. 20 февраля 2014 года Сергея настигли две пули снайпера. Крымчанин стал одним из десятков убитых в те страшные дни. Предатели Украины и оккупанты чтят убийц участников Революции Достоинства.

3. Сотрудник ФСБ рф Игорь Гиркин, который в последнее время много откровенничает, подтверждает, что никакого всеобщего ликования по поводу оккупации россией в Крыму не было. Даже депутатов Верховной Рады Крыма пришлось насильно сгонять для голосования за “отделение от Украины”.

4. Новый президент США Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности Украины и раскритиковал россию: “Путин хочет ослабить Европейский проект и союз НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и наши цели. Потому что Кремлю намного проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Именно поэтому защита суверенитета и территориальной целостности Украины остается критически важной для Европы и США”.

Байден на Мюнхенській конференції: "Захист суверенітету та територіальної цілісності України залишається критично важливим для Європи та США" pic.twitter.com/WuMNavXCod — Голоc Амepики (@chastime) February 19, 2021

5. Херсонский городской суд арестовал до 16 апреля задержанного накануне при выезде из Крыма участника организации “Автоканал Севастополя” Евгения Куцарева, который помогал оккупантам захватывать Крым. Свою вину Куцарев признал: “Я фактически осознаю то, что допустил ошибку, и начинаю это осознавать. Вот спустя уже некоторое время, вот уже последние два года, я пытаюсь уже осознавать и понимать, что это была действительно ошибка, и пытаюсь как-то с этим дальше жить. Что это действительно была ошибка и надо как-то это исправлять”.

6. На КПВВ “Чонгар” задержали водителя, который незаконно перевозил людей из оккупированной россией части Донбасса в россию, затем оттуда в оккупированный Крым, а после — на материковую часть Украины. Обвиняется в незаконной переправке лиц через госграницу Украины.

7. “Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное, и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой”. Дефицит воды в оккупированном Крыму расширяет географию. Журналисты Крым.Реалии подсчитали, что почти за год на полуострове исчезли как минимум около десятка рек. Многие другие водоемы тоже истощены. Стремительно высыхают источники воды в центре и на юго-западном побережье полуострова.

8. “Уже больше часа из всех кранов такая вода течет… и пахнет”. Район Коли Пищенко. Это Севастополь. И сюда добралось покращення.

9. Смешно смотреть, как по ТВ рассказывают: “такой погоды крымчане не помнят”… Ага, конечно, не помнят, если припёрлись в Крым 6 лет назад. А я помню -28° в 2005 году. И на моей памяти три раза Крым заметало так, что танками дороги чистили. Но особого коллапса, как сейчас, это не вызывало. Раньше сама логистика была выстроена иначе, а теперь они искромсали Крым под свои нужды и въезд сделали с моста, а природа и здравый смысл такого издевательства не терпят.

(с) Таврида прекрасная

лесополосы разрушают скрепы pic.twitter.com/HUtqHkJJeN — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 19, 2021

10. Потому что аквадискотека! Вот почему! Держитесь там: “Хочу спросить, что случилось с зарплатами медработников? Что значит нет денег?! Почему задержки?”, “Сейчас такие вопросы в рф приравниваются к экстремизму”, “Кстати, да, причем у всех бюджетников”, “Не редкость, а, как правило, чаще такие вопросы возникают у агентов госдепа”.

11. Ватники вспоминают, за что продались: “Неприятно об этом говорить, честно, но при вхождении в состав рф зарплата составила порядка 30 тысяч рублей, без классного руководства. Продлилось это ровно до сентября 2014 года, где все учителя подписали бумагу, и зарплата конкретно у нее (знакомой) стала 16 тыс руб. Справедливо это? Думаю, нет. Просто похоже было на попытку подкупа. Более того, низкие зарплаты и у врачей, и у мелких чиновников”, “Так оно и было. Вначале как бы дали хорошие деньги, а затем разными путями все и отобрали”, “Всех бюджетников гавань так киданула – через плечо. Полиция, прокуратура и прочее. Всех! В марте 2014-го оклад и ++++, такие деньги, что они и потратить не могли. Потом всех постепенно посадили на голый оклад. Сыр-мышеловка-дураки. Пенсы Крыма — другая история: в марте 2014 пенсию умножили на 2 и перевели в рубли. С украинскими ценами они моментом шейхами арабскими чувствовали себя. Ну, и все, кто на пенсию уходил уже в говени — ОБЫЧНАЯ залесная 8-9000 рэ. А "счастливчикам"-пенсам не индексировали ни разу с тех пор. Ибо на расии НЕТ таких пенсий, как у вас, паразитов! (12-13-15-16000 рэ). Так и получают. Но уже просто ледве живут на нее, а не как в 2014”.

12. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, школа загального режиму №11. 11 шестикласників долучили до секти путлєр’югенду і привели до присяги на вірність рейху. Малята-путінята отримали беретики, а вчителька та окупанти-куратори — надбавку за вербування.

13. Окупований Крим, Сімферополь. Школа загального режиму №18. Місцевий путлєр’югенд влаштував для учнів початкових класів виставку зброї.

P.S. Роксолана завершит сегодняшний выпуск: "У фільмах жахів є момент, коли головні герої розуміють — все не так, як вони думали собі усе життя: на очах люди, яких вони добре знали, перетворюються на потвор, знімаючи маски людей. Земля йде з під ніг, ти бачиш, чуєш І НЕ ВІРИШ, а ВОНО відбувається. Нічого страшніше окупації не існує. Сім років… Емоційне вигорання, втома внутрішня… А з іншого боку, деяку підзарядку маємо. Бо на сьогодні навіть не дуже розумні кримчани усе зрозуміли. І фраза "ой-йой, ти ж була права!" з самих неочікуваних кутків кримської вати дещо підбадьорює. ПогАстили — и хватит! Пора домой".

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