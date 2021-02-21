Новости Крымнаша. "Люди, яких вони добре знали, перетворюються на потвор, знімаючи маски людей"

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Российские войска без опознавательных знаков в марте 2014 года оккупировала украинский полуостров Крым

1. Ровно 7 лет назад, 20 февраля 2014 года, по приказу путина, встав за спины женщин и детей, россия начала войну против Украины. Сначала под видом “спонтанно возникшей самообороны” рашисты оккупировали Крым, проведя фейковый “референдум”, который позже признали военной спецоперацией, а затем, позорно сорвав нашивки, вторглись в восточные области Украины.

Россия оккупировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года

2. Одним из тех, кто 7 лет назад вышел на Майдан, был керчанин Сергей Кемский, который практически безвыездно находился в палаточном городке. 20 февраля 2014 года Сергея настигли две пули снайпера. Крымчанин стал одним из десятков убитых в те страшные дни. Предатели Украины и оккупанты чтят убийц участников Революции Достоинства.

3. Сотрудник ФСБ рф Игорь Гиркин, который в последнее время много откровенничает, подтверждает, что никакого всеобщего ликования по поводу оккупации россией в Крыму не было. Даже депутатов Верховной Рады Крыма пришлось насильно сгонять для голосования за “отделение от Украины”.

4. Новый президент США Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности Украины и раскритиковал россию: “Путин хочет ослабить Европейский проект и союз НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и наши цели. Потому что Кремлю намного проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Именно поэтому защита суверенитета и территориальной целостности Украины остается критически важной для Европы и США”.

5. Херсонский городской суд арестовал до 16 апреля задержанного накануне при выезде из Крыма участника организации “Автоканал Севастополя” Евгения Куцарева, который помогал оккупантам захватывать Крым. Свою вину Куцарев признал: “Я фактически осознаю то, что допустил ошибку, и начинаю это осознавать. Вот спустя уже некоторое время, вот уже последние два года, я пытаюсь уже осознавать и понимать, что это была действительно ошибка, и пытаюсь как-то с этим дальше жить. Что это действительно была ошибка и надо как-то это исправлять”.

Херсонский городской суд арестовал участника организации “Автоканал Севастополя” Евгения Куцарева

6. На КПВВ “Чонгар” задержали водителя, который незаконно перевозил людей из оккупированной россией части Донбасса в россию, затем оттуда в оккупированный Крым, а после — на материковую часть Украины. Обвиняется в незаконной переправке лиц через госграницу Украины.

7. “Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное, и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой”. Дефицит воды в оккупированном Крыму расширяет географию. Журналисты Крым.Реалии подсчитали, что почти за год на полуострове исчезли как минимум около десятка рек. Многие другие водоемы тоже истощены. Стремительно высыхают источники воды в центре и на юго-западном побережье полуострова.

8. “Уже больше часа из всех кранов такая вода течет… и пахнет”. Район Коли Пищенко. Это Севастополь. И сюда добралось покращення.

9. Смешно смотреть, как по ТВ рассказывают: “такой погоды крымчане не помнят”… Ага, конечно, не помнят, если припёрлись в Крым 6 лет назад. А я помню -28° в 2005 году. И на моей памяти три раза Крым заметало так, что танками дороги чистили. Но особого коллапса, как сейчас, это не вызывало. Раньше сама логистика была выстроена иначе, а теперь они искромсали Крым под свои нужды и въезд сделали с моста, а природа и здравый смысл такого издевательства не терпят.

10. Потому что аквадискотека! Вот почему! Держитесь там: “Хочу спросить, что случилось с зарплатами медработников? Что значит нет денег?! Почему задержки?”, “Сейчас такие вопросы в рф приравниваются к экстремизму”, “Кстати, да, причем у всех бюджетников”, “Не редкость, а, как правило, чаще такие вопросы возникают у агентов госдепа”.

11. Ватники вспоминают, за что продались: “Неприятно об этом говорить, честно, но при вхождении в состав рф зарплата составила порядка 30 тысяч рублей, без классного руководства. Продлилось это ровно до сентября 2014 года, где все учителя подписали бумагу, и зарплата конкретно у нее (знакомой) стала 16 тыс руб. Справедливо это? Думаю, нет. Просто похоже было на попытку подкупа. Более того, низкие зарплаты и у врачей, и у мелких чиновников”, “Так оно и было. Вначале как бы дали хорошие деньги, а затем разными путями все и отобрали”, “Всех бюджетников гавань так киданула – через плечо. Полиция, прокуратура и прочее. Всех! В марте 2014-го оклад и ++++, такие деньги, что они и потратить не могли. Потом всех постепенно посадили на голый оклад. Сыр-мышеловка-дураки. Пенсы Крыма — другая история: в марте 2014 пенсию умножили на 2 и перевели в рубли. С украинскими ценами они моментом шейхами арабскими чувствовали себя. Ну, и все, кто на пенсию уходил уже в говени — ОБЫЧНАЯ залесная 8-9000 рэ. А "счастливчикам"-пенсам не индексировали ни разу с тех пор. Ибо на расии НЕТ таких пенсий, как у вас, паразитов! (12-13-15-16000 рэ). Так и получают. Но уже просто ледве живут на нее, а не как в 2014”.

Скриншот одного из крымских пабликов о жизни под оккупацией России

12. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія, школа загального режиму №11. 11 шестикласників долучили до секти путлєр’югенду і привели до присяги на вірність рейху. Малята-путінята отримали беретики, а вчителька та окупанти-куратори — надбавку за вербування.

13. Окупований Крим, Сімферополь. Школа загального режиму №18. Місцевий путлєр’югенд влаштував для учнів початкових класів виставку зброї.

В одной из школ Симферополя прошла выставка оружия

P.S. Роксолана завершит сегодняшний выпуск: "У фільмах жахів є момент, коли головні герої розуміють — все не так, як вони думали собі усе життя: на очах люди, яких вони добре знали, перетворюються на потвор, знімаючи маски людей. Земля йде з під ніг, ти бачиш, чуєш І НЕ ВІРИШ, а ВОНО відбувається. Нічого страшніше окупації не існує. Сім років… Емоційне вигорання, втома внутрішня… А з іншого боку, деяку підзарядку маємо. Бо на сьогодні навіть не дуже розумні кримчани усе зрозуміли. І фраза "ой-йой, ти ж була права!" з самих неочікуваних кутків кримської вати дещо підбадьорює. ПогАстили — и хватит! Пора домой".

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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