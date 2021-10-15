1. Оккупанты в Крыму приговорили 61-летнего украинца Константина Ширинга, которого обвиняли в "шпионаже", к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. О задержании украинца стало известно в апреле 2020 года. В июне 2021 года по этому делу раш*сты приговорили к 8 годам тюрьмы Татьяну Кузьменко, которая якобы "передавала Константину Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации и т.д.".

2. В Симферополе возле здания "Крымского гарнизонного военного суда" российские оккупанты задержали 16-летнего гражданского журналиста Омара Абдулгазиева, который является сыном политзаключенного Тофика Абдулгазиева. Спустя некоторое время раш*сты составили на парня протокол и отпустили.

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3. Арестованный в оккупированном Крыму первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял передал через адвоката Николая Полозова заявление, в котором пояснил, что главная цель его преследования оккупантами — опорочить его имя как одного из лидеров национального движения крымских татар на полуострове и тем самым обвинить коренной народ Крыма в готовности к насильственным действиям.

4. В Киеве прошла презентация внедрения системы I-DOC в работу Прокуратуры АР Крым и Севастополя. Новую базу данных будут использовать для "анализа и систематизации расследований военных преступлений и преступлений против человечности на национальном и международном уровнях".

5. Мосты, трассы — все это г*вень для военной логистики налепила в Крыму. Теперь осваивают день и ночь, а мы фиксируем военные преступления. 4000 ихтамнетов приперлись по мосту со своим железом.

6. В р*шке и в Крыму проходили дни гражданской обороны. Начальник на работе хотел устроить зачет по этой ху…е, и сказал, что все должны прийти! Мотивация была такая: "А вдруг война, и враги…". Я не дал ему закончить и ответил: "Тогда я сразу перейду на сторону врага". Вы бы видели его глаза…

7. Ватники воют и фиксируют то, что оккупанты уничтожают, готовят к продаже, застройке, дерибану и т.д. "С 2014 года более 70 памятников на Южному берегу Крыма исчезли из списков выявленных объектов культурного наследия. По результатам заказных историко-культурных экспертиз многие здания были признаны недостойными включения в государственный реестр памятников и сняты с государственной охраны. Так, были сняты с охраны бывший Царский гараж в Ливадии, мечеть в Кореизе (часть ансамбля имения Юсуповых), дом, где жил композитор Калинников в Ялте, здание Черноморской гидрофизической станции, построенное академиком Шулейкиным в 1920-х гг., и многие другие памятники. Выяснилось также, что некоторые памятники просто "потерялись" — они охранялись государством, а потом вдруг пропали из перечней. В таблице №2 приведены примеры таких памятников — среди них много парков. Некоторые парки (например, Массандровский, Харакский, Гурзуфский, Форосский) были переведены из категории памятников культуры в категорию особо охраняемых природных территорий, и перестали охраняться как произведения ландшафтного искусства. Застройка, перепланировка, уничтожение малых архитектурных форм в исторических парках тем самым приобрели легитимность. Но некоторые парки постигла еще более печальная участь. Таких памятников — десятки. Именно сейчас, после 2014 года, россия должна выступать защитницей своего исторического наследия на этой земле, по крупицам собирая и сберегая то, что и делает ЮБК уникальным на всемирном уровне". До в*ты не дошло!

8. Оккупанты отдали Белгородской области детский санаторий "Бригантина" в Евпатории. Весь комплекс санатория располагается на участке возле моря площадью 13,7 гектара.

9. Понаехавшие жалуются, что их в Крыму не любят: "Нас не любят, т.к. мы приезжие, и пытаются всячески навредить". По ссылке прочтите историю понаехов из Кемерово под Евпаторию.

10. Спасибо понаехавшим и оккупантам: Крым продолжает бить суточные рекорды по коронавирусу.

11. Надо занести в список СБУ "Паломники": "После выхода из комы и выздоровления от COVID-19 певица Максим отправилась в паломничество по святым местам Крыма".

12. "Вопрос к знающим людям. Вот, например, хочу привезти картошку с Херсонской области в Крым (полный багажник авто), у меня что, отберут её на "границе"? В Крыму она по 100 рублей (картофельный геноцид), а в свободной Украине по 7-12 гривен (18-32 руб.). Оккупанты реально издеваются над жителями Крыма. Цены — космос, лекарства и продукты в Крыму в основном хреновые". Комментарии других крымчан: "Тут нужно начинать с того, как вообще крымчанину заехать на машине в Крым?", "Для начала надо выехать", "Так да, назад ведь не пустят с украинскими номерами", "Не пустят! С 2016 практически все запрещено!", "Не только отберут, а еще и посадят за контрабанду и подрыв духовных скреп", "Вообще не пустят. Просто развернут", "Жесть. Уроды".

P.S. В Бахчисарайском районе калитки стали закрывать только тогда, когда г*вень приперлась… Теперь ватники хотят, чтобы оккупанты школы охраняли. От россиюшки — да, надо. Страна-террорист: "Уважаемые жители нашей долины. Не подскажете мне путь добиться должной охраны школ в нашей долине? Охраны наших деток. Возможно, я ошибаюсь, но слышал, это легло на плечи Росгвардии? Но что-то я их не наблюдаю! Прецедентов по стране уже достаточно! В школах просто камеры, а они, как известно, не предотвращают, а просто фиксируют!", — написал Андрей Акулов, который в профиле ВК разместил своё фото в камуфляже. Видимо, в*тоголовому нужно и себя поблагодарить за то, что теперь так страшно стало за своих детей в Крыму.

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