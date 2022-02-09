1. Очередные массовые обыски в домах крымских татар. В 4 утра, как нацисты, рашисты нагрянули в дома Османова Ансара в селе Танковое, Абдулвапова Аметхана в Симферополе, Мустафаева Марлена в Белогорске и Сейтосманова Эрнеста в Севастополе (родной брат политзаключённого Энвера Сейтосманова, которого посадили на 17 лет). После обысков крымчан увезли в гестапо ФСБ. Задержанные активно поддерживали других крымских татар, которые попали в жернова оккупационной репрессивной машины

2. В момент сегодняшних обысков оккупанты отключили мобильную связь у адвокатов и активистов: “Очередные фсбшные облавы на дома крымских татар. Обыски. Мне и ещё нескольким адвокатам уже не первый раз во время проведения таких обысков в Крыму отключили мобильную связь”, — написал адвокат Эмиль Курбединов. Правозащитница Лутфие Зудиева добавила, что телефоны также были недоступными у координатора “Крымской солидарности” Дилявера Меметова и корреспондента “Крымской солидарности” Зидана Аджикелямова”

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3. В 4 утра… И все еще есть на материке те, кто мечтает ТАК начинать новый день — “Просыпайся, у нас обыск!”.

4. Оккупанты отчитались перед самими собой “о предотвращении терактов в Крыму, в частности, речь шла о готовившихся расправах в учебных заведениях”. До оккупации слово “теракт” мы слышали только в кино и по новостям из россии. Теперь террористы захватили Крым и ежедневно терроризируют нас

5. Трасса смерти “Таврида”. Колонна военной техники рашистов прошла в сторону Симферополя. И не в полевой кухне дело — сТавриду лепили именно для военной логистики — лепил/пилил друг путина Ротенберг… Посмотрите, как застрял бензовоз под мостом. А хохочущий Искандер как там пролезет? Или Искандер сдул, в рулончик скрутил и в Газель кинул?

6. Евпатория. Ул. Джафера Акимова. Передвижной гриль для приготовления “Джавелин-меню”

7. Рассмеялись Bayraktarы, Джавелин с утра икал. Тут по улице, по сакской леший армию таскал! В Саках военная колонна оккупантов устроила очередное ДТП. Судя по видео, одна из военных машин врезалась в пушку впереди идущего автомобиля с ихтамнетами. И посмотрите, сколько их по нашим дорогам шастает

8. Из Краснодарского края по дорогое в оккупированный Крым была зафиксирована колона с БПРК “Бастион”. Вероятно, что данные БПРК оснащены не только ракетами “Оникс”, но и имеют на вооружении “Циркон”. Рашист, снявший эту колонну, ссытся от счастья

9. Бахчисарай. Причинно-наслідковий зв’язок. Улітку ти, що дурний, гребеш русло ріки. Взимку над тим мостом руйнується будівля. Вони знищують кримських татар. Будівля Хансараю може просто впасти до річки в будь-який момент. Щоб хоч один корпус Хансараю почав відверто руйнуватися, треба було пройти довгий шлях. Довжиною 8 років окупації. Пройшли. Що ж реально трапилося з Хансараєм? Я зібрав для вас фото. Ми бачимо, що кут будівлі просів до низу. При цьому він не просто “відвалився”, але його “перекособочило”, і одним з кінців відриву він почав давити знизу догори на неушкоджену стіну, зминаучи фрески. Отже, під одним з корпусів Хансараю утворилася яма, у яку почала сповзати будівля. Одразу рухнути до річки Чурук-Су корпус не міг, тому що її русло обкладено масивними кам’яними плитами. Саме вони поки що тримають будівлю. Та “яма” розташована під майданчиком перед мечеттю. Оця багнюка, гній та болото, що перед Ханською мечеттю. Тепер оцей треш лагідно називається окупантами “проектною помилкою”

10. Хансарай. Эти кондиционеры делают комфортной жизнь гендиректора Мартынюка. Здание Свитского корпуса на грани обрушения. Даже сильнейшее землетрясение 11 сентября 1927 года (силой 8-9 баллов) не повредило стены Свитского корпуса. А россия за 8 лет справилась!

11. Севастополь. Кача. Языковая балка. Тут оккупанты срыли грунт для трасс, ставрид… Сто раз “останавливали” варварство. Ну, как видите

12. 45 кг вкуснейших и высококачественных колбас и сыров, произведенных в Германии, Италии, Польши, Франции и Украине, оккупанты изъяли в Алуште и… сожгли… Нечего тут скрепы шатать

P.S. Сегодня еще 9 детей оккупанты оставили без отцов. И сегодня же оккупанты срочно закрыли “до особого распоряжения” Хансарай в Бахчисарае, который так “зареставрировали”, что он начал рассыпаться. Оккупанты через аресты, похищения, пытки, насильственную депортацию уничтожают не только людей, но и через варварскую “реставрацию” уничтожают главный дворец Крыма — Хансарай, существование которого противоречит липовой истории про “исконную русскость” полуострова. Только деоккупация способна остановить весь этот ужас, в который Крым и его жители погрузились почти 8 лет назад!