1. Вчера вечером оккупанты заявили, что корабль ВМС Украины “Донбасс” движется к Керченскому проливу и “угрожает мореплаванию” — “требования изменить курс не выполняет”. Оккупанты так наложили кирпичей, что полностью перекрыли Керченский пролив, подняли в небо все что только смогли. Все пропагандоны бросились отсчитывать минуты до наступления на Киев. Бобриха Симоньянша даже к некой “матушке” обращаться начала. Просила, чтобы та “не подвела”. Десятки судов со стороны Азовского и Черного морей оказались заблокированными. В штабе ООС, выждав паузу, сообщили: “Щодо фейкових заяв ФСБ рф у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу”

2. Крымские пропагандоны проснулись. Судя по заголовкам, наш корабль создал большое напряжение в одном месте у рашистов: “Украинский корабль собрал очередь из судов у Керченского пролива”, “Украинский корабль "Донбасс" создал напряжение в районе морской границы”, “Корабль ВМСУ устроил ночной переполох в Керченском проливе”. Только при чем здесь мы, если у оккупантов нервишки хилые? В общем, все стандартно: сами придумали проблему, сами обосрались, но опять обвинили во всем Украину

Видео дня

3. Рф должна воздерживаться от умышленного препятствования международному судоходству, особенно судам, следующим по Азовскому морю и Керченскому проливу, — Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма

4. В неділю, 12 грудня, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться акція солідарності “Свободу політв’язням” до Міжнародного Дня захисту прав людини. Запрошуємо усіх, кому небайдужа доля наших громадян, яких утримує російський окупаційний режим

5. Южный окружной военный “суд” в Ростове-на-Дону отказал крымскому политзаключенному Александру Сизикову вернуть материалы его сфабрикованного уголовного дела прокурору для адаптации на язык Брайля. Политзаключенный имеет инвалидность по зрению

6. Родные осужденного по сфабрикованному делу крымчанина, проукраинского активиста Олега Приходько получили новое письмо от него после нескольких месяцев отсутствия связи: “Вчера как раз прислал письмо. Видимо, там очень жесткий контроль, поэтому в письме нет ничего о его состоянии здоровья. Пишет, что благодарен всем, кто его поддерживает. Судя по тому, что он пишет, он до сих пор не получил еще наши письма, потому что он опять спрашивает то, что мы ему писали в прошлых письмах”, — рассказала дочь политузника Наталья Швецова

7. Российские и крымские пропагандоны сообщили, что в Крым прибыла “официальная делегация” из Беларуси. Судя по ее составу, не сильно она официальная, но рожи пофамильно переписать и в соответствующие списки СБУ внести просто необходимо

8. Крымским улицам оккупанты хотят вернуть царские названия, то есть названия, которые был даны крымским городам после первой аннексии Крыма рашистами. Вот вам и ответ, нужна ли декоммунизация в Украине. Да, нужна! Это имеет большое значение, и оккупанты это тоже понимают

9. Ватники Феодосии умоляют путина защитить Золотой пляж от застройки. Холопы записали очередную — уже вторую по счету — челобитную сцарю. Не понял, неужели в 2014-ом он вас недостаточно защитил?

10. Судак. Заболели? Звоните в бубен: “Всё утро с 8.00 звоню в регистратуру поликлиники, чтобы вызвать врача. Не дозвонилась до сих пор. То сбрасывали, теперь абонент временно недоступен. Симптомы ковидные, ехать в поликлинику тяжело и заражать никого не хочется. Дозвонилась на другой номер в поликлинике, там адресовали на тот, по которому звоню, а когда я сказала, что он недоступен, девушка мне выдала фразу: "Не говорите мне об этом". Образцовая поликлиника. В Судакском чате пишут, что регистратура не отвечает на звонки уже третий день”

11. Оккупанты обязали несколько магазинов в Севастополе раз в неделю продавать морепродукты со скидкой 30-50% (“Рыбный день”). Обнищавшие в говени жители города занимали очередь за час до открытия магазинов. Но их витрины оказались либо пусты, либо никакими скидками и не пахло. СССР вернулся

12. “Русская община Керчи выступила против колоннады на площади Ленина”, которую собрались построить оккупанты, распиливая деньги из карманов “дорогих россиян”. “Русская община Керчи” — оборжаться можно. На рашке такое практикуют? Ну, скажем, русская община Москвы

13. Посмотрите, как выглядит новая набережная в Саках, построенная оккупантами за охриниард денег “дорогих россиян”: “Не прошло и полгода со дня сдачи объекта в эксплуатацию, а объекту уже писец”, — пишут местные жители. И так всё у них

14. В Симферополе прошел очередной дидываивательный шабаш с привлечением детей в военной форме и кизяков .

15. Симферополь. В общем, все умерли, детишки… И вы помрете! Но не просто так, а за аквадискотеку!

16. Армянск. Дидоскрепие декабря

17. В Севастополе детей в путлерюгенд записывать начинают с яслей

P.S. В международный День защиты прав человека хочу напомнить, как можно быстро стать абсолютно бесправным: маши триколором и ори "путин, введи!". И тогда бесправным станешь не только ты, но и твои родственники, друзья, соседи…