1. 9 марта он возлагал цветы к памятнику Шевченко в Симферополе. 10 марта был похищен и арестован. Оккупанты вчера опубликовали состряпанное ФСБ видео задержания Владислава Есипенко, которого обвиняют в “разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб”. В машине у Есипенко якобы изъяли стандартный набор “украинского диверсанта”: взрывное устройство, ломик, нож, флаг Украины и флаг ЕС. Визитки Яроша и сланцев в закромах ФСБ не нашлось?

2. Арестованный оккупантами в Крыму украинец Владислав Есипенко является внештатным журналистом (фрилансером) украинской службы Радіо Свобода (проект Крым.Реалии). В Национальном союзе журналистов Украины призвали к немедленному освобождению задержанного

3. Некоторые крымские пропагандоны так написали о задержании журналиста: “Комментаторы сходятся в оценке, что планировалась акция, целью которой был срыв праздничных мероприятий (прим — посвященных 7-ой годовщине оккупации). Задачей подрыва было намерение посеять панику среди крымчан”. Срыв “праздничных мероприятий” планировал изначально АКСЕНОВ — под предлогом ковидки решили не шуметь и не дратувать крымчан, пожалевших о случившемся 7 лет тому и громко ОРУЩИХ об этом

4. Паблик Симферополя — обычный, крымский, средней хлопковости. Вот поэтому Аксенов и не хотел шумных “праздников”. Поэтому СРОЧНО словили украинского шпиона-ПОДРЫВНИКА, мечтавшего лишить крымчан восторга. Именно поэтому. Ибо из слова ЖОПА слово СЧАСТЬЕ не выложишь: “Качество жизни упало в разы. Хуже стало всё! Буквально всё! Такого беспредела при Украине не было. Довольны только силовики и военные пенсионеры. И не надо постить довольные лица пенсов. Многие уже давно из ума выжили, и дальше телевизора ничего не видят и не слышат”, “Полная жопа! Кто-то, очевидно, крышует местные предприятия, и они, не стесняясь, оформляют людей при трудоустройстве на минималку 13 тыс. А люди че молчат? Все устраивает? Цены завышены на все!”

5. Как вы уже знаете, вчера военная колонна оккупантов спровоцировала серьезное ДТП на трассе между Кацивели и Понизовкой на южном берегу Крыма. Сегодня опубликовано видео, на котором видно, как оккупанты вылетели на встречную полосу, где и протаранили легковой автомобиль. Живы ли водитель и пассажир легковушки, пока неизвестно

6. “Воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах практически вообще нет, практически мертвый остаток”, — плачет коллаборант Олег Зубков

7. Очередное видеообращение в честь седьмой годовщины всего: “Обращаемся к администрации города Симферополь. Пожалуйста, объясните нам, на каком основании наш рынок (прим — на улице Залесской, 97) признан самовольной постройкой и хотят снести, если раз в год идет приемка рынка, приезжают к нам пожарные, у нас лаборатория на рынке, администрация, вывеска, схема территории нашего рынка? Мы не можем быть самостроем! Мы микрорынок! Мы микрорынком были в 2012 году!”. Ватники комментируют: “Рынок, который существует 20 лет в Симферополе, хотят снести. Вышло постановление — снос в 3-месячный срок как самовольное строение! ИП в шоке, что делать! Как кормить семью в такое тяжёлое время, на рынке более 60 рабочих мест! И это на 7 годовщину воссоединения Крыма с россией!”. Ватники грозятся пожаловаться путину

8. 7 лет дома — 7 лет дурдома. На мысе Сарыч идёт вырубка, строится забор. Раньше здесь была кемпинговая зона. Сейчас все курируется путинская ФСО. К морю не пройти, закрывают полностью мыс. 13 км

9. Ну что, крымчане. Получайте от родной говени с особым цинизмом. На заборе, установленном на мысе Меганом, оккупанты повесили баннер: “Возвращаем Крыму землю с новыми возможностями”. Прям в лицо освобожденным. Крымчан разрывает от негодования в клочья. Говорят, что не хватает только вышки

10. В Партените началась массовая вырубка зеленых насаждений под частное строительство. Спилены огромные старые сосны вдоль большой лестницы на Камю. Местные жители в ужасе

11. В россии знают, чей Крым: “Хорошая новость для крымчан, владельцев карт Яндекс-денег Ю-Мини! С банкоматов РНКБ больше нельзя снять деньги, используя данные карты. Терминалы РНКБ больше их тоже не принимают. Связано ли это с тем, что теперь ЯД целиком принадлежит Сберу — вопрос открытый. Родная гавань передает привет!”. Комментарии: “Прекрасно, Искандеры продолжают смеяться”, “Почта Крыма — тоже не Почта россии!! Так и ответили, что не при делах! Но на посылках лента Почты россии”, “Родная гавань — просто путинская воровская малина. Ылита ыРэФии — обычное быдло и воровская шобла”, “Что-то вода портится в гавани”

12. Ликование с севастопольского паблика: “Неплохо бы провести учредительную конференцию НКО АССОЦИАЦИЯ ЖЕРТВ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ в выходной день 18 марта”

P.S. Ватоголовые из села Заречное записали видеообращение в ФСБ, в котором попросили гестаповцев “провести проверку” в отношении трех крымчанок — Сорокиной Светланы Александровны, Севериновой Елены Авенировны и Шибельниковой Ольги Николаевны — “на предмет антигосударственной деятельности, публичного распространения заведомо ложной информации, порочащей репутацию правительства рф”. Ватоголовые обвинили женщин в том, что они считают, что оккупанты, отбирая земельные участки под никому ненужное строительство новой дороги в сторону ЮБК, либо выплатят мизерные компенсации, либо вовсе ничего не выплатят, как это было, к слову, в других местах, где отбирали землю. Ватоголовые добавили: “Среди указанной группы лиц преобладают антироссийские настроения, которые они распространяют среди жителей Добровской долины вот уже более года. Например, Сорокина Светлана Александровна в период пандемии коронавируса вела открытую пропаганду против внесения поправок в конституцию. Эти люди, ведя антироссийскую пропаганду, порочат репутацию правительства россии среди жителей полуострова, нагнетают антиправительственные настроения и провоцируют правительство на действия, подтверждающие их ложные высказывания. Тем самым в Крыму создается социальное напряжение и раскол между населением и властями”. Как видите, по мнению потомков членов НКВД, три эти крымчанки “провоцируют” оккупантов на варварские действия, которые вызывают массовые негодования. Ватники уверены, что вышеуказанные жительницы действуют в интересах США, т.к. предлагали, чтобы оккупанты строили новую дорогу на ЮБК не на их землях, а на земле военного полигона “Ангарский”, на что ихтамнеты ответили, что это “навредит обороноспособности”. Потомки НКВДистов “просят провести в отношении деятельности вышеуказанной группы все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности нашей страны и ее жителей от враждебных действий и антироссийской пропаганды”. Групповой видеодонос — новинка оккупированного Крыма. Скоро подобные твари будут требовать публичный расстрел “врагов народа”, на роль которых подойдет хоть внештатный журналист Крым.Реалии, хоть любой другой житель Крыма, либо изначально не поддержавший оккупацию, либо очень сильно прозревший! Самое страшное еще впереди…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.